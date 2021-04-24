22:20 (мск), источник: ТАСС
Президент Армении назвал признание Байденом геноцида армян воодушевляющим шагом
Армен Саркисян подчеркнул, что это открывает новые перспективы для отношений Вашингтона и Еревана и делает мир лучше.
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ЕРЕВАН, 24 апреля. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян поблагодарил главу США Джо Байдена за признание геноцида армян в Османской империи и назвал его заявление воодушевляющим поступком.
«Спасибо, господин президент. Признание геноцида армян — мужественный и воодушевляющий поступок. Он важен для армянской нации и всех в мире, кто ищет справедливости. Он открывает новые перспективы для отношений США и Армении. Также он делает этот мир лучше», — написал Саркисян в субботу на своей странице в Twitter.
Байден в письменном заявлении, распространенном в субботу по случаю дня памяти жертв событий начала XX века в Османской империи, назвал произошедшее «геноцидом армян». Предшественники Байдена на посту президента США избегали использования этого термина.