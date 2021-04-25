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06:05 (мск), источник: ТАСС

NYT: болгарский торговец оружием признал, что хранил на складах во Врбетице боеприпасы

По данным газеты, Эмилиян Гебрев также признал, что его компания поставляла вооружения на Украину после 2014 года.

Источник: AFP 2020

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. Компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева ранее хранила боеприпасы на складах в деревне Врбетице в Чехии, где в 2014 году прогремели два взрыва, фирма также поставляла вооружения на Украину. Такие утверждения приводятся в статье, опубликованной в субботу в газете The New York Times.

Как говорится в материале, в электронном письме изданию «Гебрев признал, что он хранил боеприпасы на складе в Чехии». Издание поясняет, что речь идет о складах во Врбетице на востоке республики. По версии чешской стороны, к взрывам на этих объектах в 2014 году причастны российские спецслужбы. Издание утверждает со ссылкой на чешских официальных лиц, что «целью были» указанные боеприпасы Гебрева.

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Как отмечает газета, Гебрев также «признал то, что давно отрицал: его компания ЕМКО поставляла вооружения на Украину после 2014 года». Соответствующие договоренности с украинскими фирмами якобы были закреплены в конце 2014 года.

Издание приводит слова двух источников, один из которых является украинским должностным лицом. По их версии, компания ЕМКО «в 2014 году подписала контракт на поставки артиллерийских боеприпасов украинским военным». Как уточнил источник из числа бывших украинских должностных лиц, «на коробках с боеприпасами было указано, что они предназначены для Таиланда». Это якобы было сделано, «чтобы не допустить приостановки поставок теми в болгарском правительстве, кто симпатизирует России». «Гебрев отрицал, что его компания неверно маркировала какой-либо экспорт», — подчеркивается в статье.

Ранее Болгарское национальное телевидение опубликовало заявление ЕМКО. В нем компания отрицала, что уничтоженные при взрывах на складах во Врбетице в 2014 году боеприпасы, принадлежали ей.

Инцидент в Чехии

В 2014 году в деревне Врбетице на востоке Чехии произошли взрывы на двух складах боеприпасов. 17 апреля 2021 года власти Чехии выступили с утверждением о выяснении новых обстоятельств того инцидента. Согласно новой версии чешской стороны, к взрывам причастны российские спецслужбы. После этого Прага объявила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которых посчитала офицерами российских спецслужб.

МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым «под голословными и надуманными предлогами» шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

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