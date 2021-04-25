08:13 (мск), источник: Life.ru
Госсекретарь США пообещал Индии помощь в борьбе с коронавирусом
Страна лидирует по числу заболевших за сутки.
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Власти США помогут Индии в связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в «Твиттере».
«Мы искренне сочувствуем жителям Индии в разгар этой ужасной вспышки CoViD-19. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнёрами в Правительстве Индии, мы оперативно предоставим дополнительную поддержку жителям Индии и героям, [работающим в сфере] здравоохранения», — пообещал Блинкен.
Напомним, Индия вновь лидирует по числу заболевших за сутки. Страна уже была на первом месте по этому показателю в сентябре прошлого года, когда отмечалось более 90 тысяч случаев инфицирования за 24 часа. Теперь этот показатель значительно увеличился: третьи сутки подряд в Индии регистрируют более 300 тысяч случаев заражения CoViD-19.