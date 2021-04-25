Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении

10:20 (мск), источник: Коммерсантъ
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Пашинян намерен продолжить исполнять обязанности премьера в полном объеме до выборов. Они запланированы на 20 июня.
«Сегодня я подаю в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Продолжу выполнять обязанности
Никол Пашинян отметил, что «только народ путем честного и справедливого голосования решит будущее страны».
Решение о проведении в Армении досрочных выборов было достигнуто в результате переговоров властей с оппозицией. Ранее премьер называл принятое решение «лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации».