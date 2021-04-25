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10:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подал в отставку для проведения досрочных парламентских выборов. Правительство страны также ушло в отставку.

Источник: РИА "Новости"

Пашинян намерен продолжить исполнять обязанности премьера в полном объеме до выборов. Они запланированы на 20 июня.

«Сегодня я подаю в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Продолжу выполнять обязанности премьер-министра до проведения выборов», — сказал Никол Пашинян в телеобращении.

Он сообщил, что партия «Гражданский договор» будет участвовать в выборах, а он будет выдвинут на пост премьер-министра.

Никол Пашинян отметил, что «только народ путем честного и справедливого голосования решит будущее страны».

Решение о проведении в Армении досрочных выборов было достигнуто в результате переговоров властей с оппозицией. Ранее премьер называл принятое решение «лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации».

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