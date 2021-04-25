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12:49 (мск), источник: Известия

Земан заявил об отсутствии данных об «агентах России» во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан заявил, что в отчете разведки нет доказательств причастности «агентов России» к взрыву в 2014 году.

Источник: РИА "Новости"

«В докладе Информационной службы безопасности говорится о том, что нет никаких доказательств или свидетельских показаний о том, что два российских агента находились в помещении во Врбетице», — сказал он в эфире Ct.24 в воскресенье, 25 апреля.

Земан подчеркнул, что в случившемся остается много белых пятен и призвал не торопиться с выводами.

По словам чешского лидера, рассматриваются две основные причины взрыва: неосторожное обращение с боеприпасами и вмешательство иностранных спецслужб.

17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В тот же день Чехия объявила о решении выслать 18 российских дипломатов.

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В свою очередь, Россия спустя день объявила 20 сотрудников чешского посольства в РФ персонами нон грата. Обвинения в России категорически отвергли, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала доказательством лжи.

22 апреля немецкое издание World Economy провело расследование о якобы причастности спецслужб РФ к этим взрывам на складах во Врбетице. Журналисты указали на ряд нестыковок в обвинениях чешских властей.

В результате взаимных высылок дипломатов, к 31 мая в посольствах Чехии и РФ останется по семь дипломатов, 25 технических сотрудников и 19 человек, принятых на месте.

Аналогичные данные приводил и министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

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