12:49 (мск), источник: Известия
Земан заявил об отсутствии данных об «агентах России» во Врбетице
Президент Чехии Милош Земан заявил, что в отчете разведки нет доказательств причастности «агентов России» к взрыву в 2014 году.
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«В докладе Информационной службы безопасности говорится о том, что нет никаких доказательств или свидетельских показаний о том, что два российских агента находились в помещении во Врбетице», — сказал он в эфире Ct.24 в воскресенье, 25 апреля.
Земан подчеркнул, что в случившемся остается много белых пятен и призвал не торопиться с выводами.
17 апреля
В свою очередь, Россия спустя день объявила 20 сотрудников чешского посольства в РФ персонами нон грата. Обвинения в России категорически отвергли, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала доказательством лжи.
22 апреля немецкое издание World Economy провело расследование о якобы причастности спецслужб РФ к этим взрывам на складах во Врбетице. Журналисты указали на ряд нестыковок в обвинениях чешских властей.
В результате взаимных высылок дипломатов, к 31 мая в посольствах Чехии и РФ останется по семь дипломатов, 25 технических сотрудников и 19 человек, принятых на месте.
Аналогичные данные приводил и министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.