Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
17Королеве Елизавете II исполнилось 95 лет
11Пожар на «Невской мануфактуре»
14:22 (мск), источник: Известия

США и НАТО начали вывод войск из Афганистана

Командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер заявил, что Соединенные Штаты и НАТО начали вывод войск с ряда баз в Афганистане.

Источник: AFP 2020

«Мы начали осуществлять вывод с ряда баз», — сообщил он в ходе конференции в Кабуле в воскресенье, 25 апреля.

Миллер также добавил, что военные передадут все свои базы силам Афганистана.

14 апреля президент США Джо Байден объявил, что США начнут вывод войск из Афганистана с 1 мая. При этом, как предполагалось ранее, к этой дате американские солдаты в полном составе уже покинут территорию страны.

Читайте также
Трамп раскритиковал план Байдена по выводу войск из Афганистана

Президент Афганистана Ашраф Гани 14 апреля подчеркнул, что уважает намерение Соединенных Штатов вывести контингент. Он также выразил готовность сотрудничать с американскими партнерами «для обеспечения плавного перехода».

Помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан 18 апреля пояснил, что Вашингтон достиг поставленных в начале операции в Афганистане в 2001 году целей, которые, по его словам, заключались в расследовании нападения на США 11 сентября 2001 года.

Официальный срок завершения вывода контингента США назначен на 11 сентября.

В феврале 2020 года на церемонии в Катаре США и радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Талибы гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Американцы пообещали вывести войска.

Во время загрузки произошла ошибка.
 И тебя вылечат: новая классификация болезней включает игровые расстройства
Пообещал и сделал: США признали геноцидом массовое убийство армян
В британской разведке посчитали Россию «ослабевающей» страной
Земан: данных о причастности РФ к взрыву во Врбетице нет
Эксперт дала совет тем, у кого отпуск совпал с нерабочими днями
Под швейцарским озером обнаружили затерянное поселение
Пашинян объявил об отставке
«Хаббл» сфотографировал звезду-монстра
Здоровье
Кардиолог рассказала о способе избавиться от давления без таблеток Поможет правильное дыхание.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Мэдофф скончался в тюрьме, где отбывал срок в 150 лет
Роднина назвала самую яркую фигуристку в одиночном катании
Горячие темы на Авто
совершенно секретно ! 257
День Рождения В. И. Ульянова(Ленина) 236
Послание Президента... 198
Тема про жадность или плюсы и минусы моногородка . 154
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Петр I и другие правители Руси: кем они были по национальности
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Пара твоих слов здесь поднимет Россию на новый уровень
Gnezdo.ru
Больная Настя Заворотнюк впервые вышла к народу
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Вооруженный конфликт России и США: НАТО не спасет
Редкой красоты ребёнок. Не зря столько скрывала
Леди
71-летняя Надежда Бабкина украсила обложку журнала Певица приняла участие в стильной фотосессии
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Петр I и другие правители Руси: кем они были по национальности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь