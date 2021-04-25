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15:41 (мск), источник: Известия

Захарова сообщила о формировании списка недружественных России стран

Список государств, недружественных Российской Федерации, в настоящее время формируется, в перечне фигурируют США. Об этом в воскресенье, 25 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Reuters

«Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США», — сказала дипломат в эфире «Россия — 1».

По ее словам, находящиеся в списке страны не смогут нанимать россиян на работу в свои диппредставительства.

Ранее в этот день глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности России принять дополнительные меры, если со стороны Вашингтона продолжится эскалация. Глава российской дипломатии добавил, что позиция Москвы обозначена в реакции на последние недружественные действия американцев.

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О введении новых антироссийских санкций США объявили 15 марта. Под ограничения попали 32 юридические и физические лица из России. Также санкции предусматривают запрет с 14 июня 2021 года инвесторам США приобретать на первичном рынке российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ. Вдобавок к этому Вашингтон вышлет 10 российских дипломатов.

США обвиняют Россию в использовании ряда уязвимостей для атак в киберпространстве, а также якобы во вмешательстве РФ в выборы в США 2020 года.

Москва отвергла все обвинения и ввела ответные меры на санкции США, объявив в том числе и о высылке 10 американских дипломатов. Кроме того, посол США в России Джон Салливан был вызван в МИД. Помощник президента РФ Юрий Ушаков порекомендовал ему поехать в Вашингтон для проведения консультаций. В настоящее время дипломат уже прибыл в Вашингтон.

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