В Москве оценили перспективы и сроки встречи Путина и Байдена

«Я упомянул о том, что касается предложения президента США Джо Байдена о проведении саммита. Оно было позитивно воспринято и сейчас изучается», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Так министр ответил на вопрос журналиста, начали ли Москва и Вашингтон диалог на рабочем уровне по поводу двустороннего саммита двух президентов.
В то же время он заявил, что Россия готова принять дополнительные меры, «если продолжится эскалация» со стороны Соединенных Штатов.
В свою очередь, помощник президента Юрий Ушаков допустил, что встреча Путина и Байдена может пройти летом: «Называют июнь, даже есть конкретные даты».
13 апреля президенты России и США поговорили по телефону, в ходе беседы Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории в «третьей стране». В Белом доме допустили, что встреча может состояться летом.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позже уточнил, что речь идет об одной из европейских стран, но отметил, что пока обсуждать дату проведения встречи преждевременно. Он добавил также, что, если США после предложения о проведении саммита введут новые санкции против России, Москва будет расценивать этот факт как-то, что заявления американских властей расходятся с делами.
Вашингтон объявил о новых ограничениях против Москвы через два дня после разговора Путина с Байденом — 15 апреля. Прежде всего были введены дополнительные секторальные санкции в отношении российских облигаций федерального займа (ОФЗ). Кроме того, меры затронули 32 юридических и физических лица, которые власти США посчитали причастными к вмешательству в выборы и дезинформации, и восемь юридических и физических лиц в связи с Крымом. Белый дом также решил выслать десять российских дипломатов.
Кремль неоднократно отрицал обвинения во вмешательстве Москвы в американские выборы и в кибератаках. Россия симметрично ответила на высылку дипломатов, десяти сотрудникам американского диппредставительства дали месяц на то, чтобы покинуть страну.
МИД также заявил, что примет другие меры в рамках ответа «на волну незаконных санкций США». Власти ранее пообещали закрыть въезд для шести действующих и двух бывших высокопоставленных сотрудников администрации США и прекратить деятельность американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам.
Кремль также посоветовал послу США Джону Салливану вернуться в Вашингтон для консультаций. 22 апреля тот уехал из России. Российский посол Анатолий Антонов покинул США для поиска «путей выправления» отношений двух стран еще в марте, после того, как Байден в интервью положительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей.
После выхода интервью российский президент предложил американскому лидеру провести публичные дебаты в прямом эфире, «чтобы не пикироваться заочно». Тот заявил, что разговор состоится «в какой-то момент».