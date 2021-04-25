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21:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Фигуранты дела о подготовке покушения на Лукашенко признали вину

Белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал кадры, на которых предполагаемые фигуранты дела о подготовке военного переворота и покушения на президента Александра Лукашенко признают свою вину.

Источник: Reuters

Показания дали юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев. «Я признаю себя виновным в участии заговоре», — сказал Федута.

Ранее Лукашенко заявил, что готовившие переворот в стране заговорщики планировали блокировать Минск. Президент обратил внимание на то, что группа заговорщиков хотела заблокировать столицу с помощью армии, а также планировала отключить в городе электроэнергию. Также он отмечал, что в операции должны были участвовать внутренние войска, силы ОМОН, МВД и КГБ. По словам главы государства, столкновение вооруженных структур привело бы к «самой страшной и горячей гражданской войне, которую не имела ни одна страна».

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение, которое было одобрено властями США. ФСБ подтвердила информацию о покушении и попытке госпереворота в Белоруссии. В России были задержаны граждане республики Александр Федута и Юрий Зянкович, у которого также есть американский паспорт.

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