МИД Германии: не в наших интересах присоединяться к конфронтационной шумихе по России

«Не в наших интересах присоединяться к этой конфронтационной шумихе. Мы стремимся к диалогу и добрососедским отношениям с Россией», — сказал господин Маас в эфире телеканала ARD (цитата по ТАСС). Он назвал политиков, которые часто требуют жестких мер против России, «хитрецами».
Глава МИД ФРГ считает отношения с Москвой «очень плохими». По его мнению, они «не должны таковыми оставаться». «В конечном итоге никто не может быть заинтересован в том, чтобы из постоянных провокаций когда-либо возник серьезный конфликт — и уж точно не мы здесь, в Европе», — добавил министр.
Господин Маас прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который назвал президента России Владимира Путина убийцей. «Я до сих пор такого не говорил и не собираюсь это делать», — сказал глава МИД Германии.
На прошлой неделе премьер Чехии Андрей Бабиш обвинил российские спецслужбы во взрыве на складе боеприпасов возле деревни Врбетице в 2014 году. За этим последовала высылка российских дипломатов. В знак солидарности дипломатов также выслали Словакия, Литва, Латвия и Эстония. При этом президент Чехии Милош Земан заявил, что в отчетах контрразведки не было доказательств присутствия «российских агентов».