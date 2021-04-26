К строительству БАМа могут привлечь осужденных

Юристы полагают, что существующая нормативная база позволяет привлекать осужденных к подобным работам, но лишь на условиях оплаты по договору с учреждениями ФСИН и с существенными ограничениями, соблюдение которых может потребовать значительных материальных ресурсов.
Правительство обсуждает возможность привлечения к строительству инфраструктурных объектов БАМа и Транссиба осужденных. До 14 мая, следует из протокола совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина 9 апреля, Минтрансу, ФСИН и ОАО РЖД поручено проработать этот вопрос, обсудив также «создание инфраструктуры для их размещения». В секретариате Хуснуллина, ОАО РЖД и Минтрансе от комментариев отказались, во ФСИН не ответили на запрос «Ъ». Но четыре источника «Ъ» подтвердили факт обсуждения этого вопроса.
Стройка на БАМе, которая обещает продлиться до 2030 года, сейчас испытывает острый недостаток кадров — как в связи с масштабом работ, так и из-за нехватки мигрантов, не вернувшихся в страну после COVID-19.
Дефицит кадров закрывают в том числе и железнодорожными войсками: 3 тыс. военнослужащих должны уже в этом году приступить к стройке. Но пока у ОАО РЖД мобилизовано только порядка 5 тыс. строителей из необходимых 15 тыс.
Исторически вклад заключенных в строительство БАМа огромен.
В 1932 году приказом ОГПУ был создан БАМлаг, входивший в систему ГУЛАГ НКВД. Через него прошло порядка 2 млн человек, на середину 1935 года в нем содержалось единовременно свыше 160 тыс. человек, в мае 1938 года — 255 тыс. человек. К моменту ликвидации БАМлага и его переформатирования в 1938 году в Управление железнодорожного строительства НКВД на Дальнем Востоке силами заключенных был построен участок БАМ—Тында длиной 190 км, соединяющие БАМ с Транссибом линии Известковая—Ургал и Волочаевка—Комсомольск-на-Амуре.
С 1932 по 1953 год с перерывом и разбором уже уложенных во время войны временных путей были построены участки Комсомольск—Совгавань, Тайшет—Братск, Братск—Усть-Кут.
Законодательство РФ в ст. 103 «Привлечение к труду осужденных к лишению свободы» УИК РФ предусматривает возможность участия лиц, отбывающих наказание, в работах как в исправительном учреждении, так и за его пределами, говорит партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. На заключенных, уточняет он, распространяются конституционные гарантии, регулирующие трудовые правоотношения с учетом особенности статуса отбывающих наказание. «В большей степени обычно на работы привлекаются лица, которые изъявляют соответствующую волю, — отмечает он.— Обычно это существенно учитывается при рассмотрении ходатайств об УДО».
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай полагает, что при соблюдении нормативно установленных условий потенциально возможно привлечение отдельных категорий осужденных к работам по строительству магистрали.
Она отмечает, что по закону «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» заключенные могут привлекаться к оплачиваемому труду на объектах организаций любых организационно-правовых форм, расположенных как на территориях учреждений, исполняющих наказания, так и вне их, но при условии обеспечения их изоляции и охраны. Привлекаться так они могут на основании соответствующих договоров. Без оплаты заключенные могут работать только по благоустройству исправительных учреждений и прилегающих территорий.
При этом, уточняет Екатерина Тягай, существует ряд работ, к которым осужденные не допускаются в принципе: это работа в административных зданиях, где хранятся служебная документация или специальные технические средства, ночными сторожами на удаленных объектах, водителями оперативных машин и т. п. В целом, подчеркивает юрист, для обеспечения соблюдения нормативных условий привлечения осужденных могут «потребоваться значительные материальные ресурсы».
Наталья Скорлыгина, Татьяна Дятел