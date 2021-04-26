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03:16 (мск), источник: ТАСС

ЕС намерен принимать туристов, привитых одобренными европейским регулятором препаратами

Председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен не уточнила, какой будет политика в отношении тех путешественников, которые привиты другими вакцинами.

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Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /ТАСС/. Все страны Евросоюза будут принимать туристов, которые вакцинированы от коронавируса препаратами, прошедшими сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете The New York Times, опубликованном в воскресенье.

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«Совершенно ясно одно: все 27 стран, входящие в ЕС, будут безусловно принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств», — сказала она.

Представитель ЕС добавила, что сроки возобновления путешествий пока еще зависят от эпидемиологической ситуации. Фон дер Ляйен не уточнила, какой будет политика Евросоюза в отношении тех путешественников, которые привиты другими вакцинами.

Пока EMA одобрило для вакцинации от коронавируса четыре вакцины: американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca и американской компании Johnson & Johnson. Российская вакцина «Спутник V» находится в процессе изучения европейским регулятором.

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