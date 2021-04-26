Кравчук заявил об «историческом событии» в переговорах по Донбассу

Принятие дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины на востоке Украины, которые были предложены украинской стороной, станет важным шагом для установления мира, заявил глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Дом».
«На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие. Сейчас этот документ совершенствует рабочая группа», — заявил Кравчук.
По его словам, документ обсудит рабочая подгруппа с учетом предложений 27 апреля. Если подгруппа придет к положительному заключению, его обсудят еще раз на общей ТКГ 28 апреля, после чего примут, пояснил Кравчук. «Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе», — заключил он.
В последние месяцы ситуация в Донбассе обострилась. В конце марта газета The New York Times сообщила, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных, а всего вдоль границ расположились 28 батальонных тактических групп ВС России. Позднее главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы.
В Кремле тогда указали, что движение войск не представляет угрозы для других государств. В Минобороны объясняли, что перемещения войск в граничащих с Украиной регионах связаны с плановыми учениями Южного военного округа. 15 апреля США, ЕС и Великобритания потребовали от России немедленно обеспечить деэскалацию напряженности в отношениях с Украиной.
22 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу объявил, что на следующий день начнется отвод войск Южного и Западного военных округов (в том числе из Крыма) в пункты постоянной дислокации. Сокращение численности войск на границе с Украиной «пропорционально снижает напряжение», написал после этого президент Украины Владимир Зеленский.