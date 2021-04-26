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10:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия оказалась в пятерке лидеров по военным расходам

Военные расходы в мире в 2020 году составили почти два триллиона долларов, что на 2,6 процента выше показателей предыдущего года, Россия оказалась в пятерке лидеров. Об это сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Источник: РИА "Новости"

Несмотря на рост военных расходов, показатели мирового валового внутреннего продукта (ВВП) сократились на 4,4 процента, в основном из-за экономических последствий пандемии COVID-19. По подсчетам института, военные расходы в целом достигли 2,4 процента от мирового ВВП, а в 2019 году аналогичный показатель был 2,2 процента.

В пятерке стран с крупнейшими военными расходами в мире в прошлом году оказались США, Китай, Индия, Россия и Великобритания, на которые приходились 62 процента мировых военных расходов.

Как считает научный сотрудник SIPRI Александр Макстейнер, увеличение военных расходов США на 4,4 процента (2020-м они составили 778 миллиардов долларов) может быть обусловлено серьезными вложениями в исследования и новые разработки вооружений, а также реализацией нескольких долгосрочных проектов.

На втором и третьем местах оказались Китай и Индия. Военные расходы Китая за 2020 год увеличились на 1,9 процента, до 252 миллиардов долларов, а в Индии военные расходы составили 72,9 миллиарда долларов.

Россия на военную сферу потратила 61,7 миллиарда долларов, что на 2,5 процента больше, чем годом ранее.

Закрывает пятерку лидеров Великобритания, чьи расходы на вооружение в 2020 году составили 59,2 миллиарда долларов, что на 2,9 выше показателя 2019-го.

Ранее доклад SIPRI показал, что Соединенные Штаты и Россия сохранили лидерство в экспорте оружия. США увеличили отрыв от России в торговле оружием. В период с 2015 по 2020 год Вашингтон нарастил экспорт вооружений и теперь его доля на рынке составляет 37 процентов. Поставки российских вооружений в тот же период сократились на 22 процента, теперь доля России на мировом рынке оружия составляет 20 процентов.

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