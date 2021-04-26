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07:47 (мск), источник: ТАСС

Володин заявил, что у России есть свой ген демократии

По мнению председателя Госдумы, в стране созданы все условия для проведения демократических выборов, в полной мере отражающих волю избирателей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Россия обладает своим геном демократии, в стране созданы все условия для проведения демократических выборов, в полной мере отражающих волю избирателей. Об этом в понедельник в Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин по случаю отмечаемого 27 апреля Дня российского парламентаризма.

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«Западным “доброжелателям” покоя не дает тревога за судьбу демократии в России. Успокойтесь! У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно. Да и никому мы это не позволим», — написал спикер.

Володин при этом заметил, что «демократия — это не покричать на площади и не побузить на улице, как видится некоторым». «Это реализация прав граждан — участвовать в выборах, влиять на решения органов власти, свободно выражать свои взгляды, состоять в любой из зарегистрированных политических партий», — пояснил он.

В связи с этим председатель Госдумы заверил, что «все условия для проведения демократических выборов, в полной мере отражающих волю избирателей, в России есть, закреплены конституцией и законами страны».

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