07:47 (мск), источник: ТАСС
Володин заявил, что у России есть свой ген демократии
По мнению председателя Госдумы, в стране созданы все условия для проведения демократических выборов, в полной мере отражающих волю избирателей.
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Россия обладает своим геном демократии, в стране созданы все условия для проведения демократических выборов, в полной мере отражающих волю избирателей. Об этом в понедельник в
«Западным “доброжелателям” покоя не дает тревога за судьбу демократии в России. Успокойтесь! У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно. Да и никому мы это не позволим», — написал спикер.
Володин при этом заметил, что «демократия — это не покричать на площади и не побузить на улице, как видится некоторым». «Это реализация прав граждан — участвовать в выборах, влиять на решения органов власти, свободно выражать свои взгляды, состоять в любой из зарегистрированных политических партий», — пояснил он.
В связи с этим председатель Госдумы заверил, что «все условия для проведения демократических выборов, в полной мере отражающих волю избирателей, в России есть, закреплены конституцией и законами страны».