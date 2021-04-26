09:11 (мск), источник: ТАСС
В Италии впервые с ноября снимают карантинные ограничения
РИМ, 26 апреля. /ТАСС/. Первые послабления карантинных ограничений, введенных
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В стране сохраняется введенная в конце октября прошлого года система деления областей на «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны, которые определяются уровнем эпидемиологического риска в зависимости от нескольких параметров, включая заполненность больниц пациентами с коронавирусом и коэффициент распространения вируса. Пока послабления касаются «желтых» зон умеренного риска, к которым на данный момент относятся большинство из 20 областей. К «оранжевым» относятся несколько южных регионов, где отмена карантина откладывается. «Красным» остается только остров Сардиния.
За парты и в аудитории возвращаются все школьники и студенты после продолжавшегося более чем год преимущественно дистанционного обучения.
В «желтых» зонах возобновляют обслуживание клиентов за столиками бары и рестораны, но пока только на открытом воздухе. Возобновляют работу для публики театры, кинотеатры, а также музеи, в том числе по выходным дням. Любое посещение необходимо бронировать заранее, а также соблюдать действовавшие осенью прошлого года нормы в виде ношения маски, измерения температуры и прочее. При этом сокращено число занимаемых в залах мест — до 50%. В закрытых помещениях лимит — 500 зрителей, на открытых площадках — до тысячи человек.
Тогда же должны открыться рестораны в закрытых помещениях. С 15 мая разрешено посещать пляжи и открытые бассейны при соблюдении необходимой дистанции. Спортзалы планируется открыть 1 июня.
Снимается запрет на передвижения между регионами. При этом переезды по областям «желтой» зоны свободные, для поездки в «оранжевую» или «красную» зоны необходимо иметь сертификат вакцинации или справку о перенесенном ковиде, срок действия которых шесть месяцев. Возможно также сдать анализ на коронавирус не ранее чем за 48 часов до поездки.
При этом решено держать закрытыми торговые центры по выходным дням. Сохраняется и режим комендантского часа с 22:00 до 05:00.
Одобрение данного графика сопровождалось разногласиями внутри правящей коалиции, в которую входят почти все представленные в парламенте партии. Так, министры партии «Лига» воздержались при голосовании за декрет на заседании Совмина, требуя сдвинуть начало комендантского часа на 23:00. На этом же настаивали и главы регионов, указывая на сложности в работе ресторанов. При этом руководители областей скептически отнеслись к повсеместному открытию школ, указывая, что транспортная система так и не была приведена в соответствие с нормами недопущения распространения коронавируса при перевозке большого числа учащихся.
Организаторы массовых мероприятий также недовольны — многие акции при существующих ограничениях проводить невыгодно. В прошлом году ведущие театры перенесли запланированный сезон на этот год, но пока и эти афиши под вопросом. Популярные эстрадные исполнители продолжают отменять живые концерты.
Рестораторы начали проводить акции протеста против решения не открывать бары, пабы и рестораны, не имеющие площадок на свежем воздухе. Главным образом отмечается, что работать на улице могут себе позволить заведения общепита в центре и на юге, тогда как на севере погода не всегда это позволяет. Хотя именно на юге работа ресторанов пока невозможна
Цвет регионов, который зависит от эпидемиологических данных, — крайне изменчивая переменная, как показала практика последнего года. Так, Сардиния считалась и в прошлом году одним из самых благополучных с точки зрения эпидемиологических рисков местом, однако к концу лета стала одним из локальных центров распространения коронавируса. Туристы потом развезли его по всей Италии. Показательно и то, что чуть более месяца назад остров был единственным регионом, который попал в «белую» бескарантинную зону (менее 50 инфицированных на 100 тыс. человек). Однако очень быстро Сардиния перешла в «красную» зону, где остается до сих пор.
Объявляя 10 дней назад о намерении начинать постепенно снимать карантин,
Несмотря на ужесточение карантина на время рождественских и пасхальных праздников, остановить распространение коронавируса не удалось. Суточный прирост новых случаев инфицирования остается на уровне выше 10 тысяч. Сохраняется и высокая смертность — от последствий COVID-19 умирают по 300−400 человек в сутки. Средний по стране коэффициент распространения вируса, который сейчас находится на уровне 0,81, хотя и снижается, но гораздо более медленными темпами.
Темпы вакцинации пока не достигли желаемого уровня, в частности
Говорится о необходимости вакцинировать не менее 70% от 60-миллионного населения для достижения коллективного иммунитета. Пока в стране прививаются люди старшего возраста, за исключением более молодых представителей ряда профессий.
Власти заявляют, что нормы могут меняться как в сторону дальнейшего послабления ограничений (например, обещают пересмотреть сроки комендантского часа), так и их нового введения.