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10:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава офиса Зеленского считает некорректным приглашать Путина в Киев

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак не считает корректным приглашать президента России Владимира Путина в Киев. Об этом он сообщил в интервью порталу Liga.net. Также господин Ермак считает, что предложение президента Украины Владимира Зеленского своему российскому коллеге встретиться в Донбассе говорит о готовности Киева к продолжению переговоров.

Источник: Reuters

Интервьюер сказал Андрею Ермаку, что господин Путин уже дал понять, что не поедет в Донбасс. Журналист поинтересовался, готовы ли украинские власти пригласить его в Киев. «Нет, я считаю это некорректным», — ответил глава офиса президента Украины.

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Он добавил, что предложение Зеленского о встрече в Донбассе «свидетельствует о том, что Украина готова к продолжению переговоров». «И это важно сделать там, где военнослужащие Украины каждый день защищают свою Родину и рискуют жизнью. И посмотреть в глаза людям, которые ежедневно рискуют жизнью», — добавил Ермак.

20 апреля в связи с обострением ситуации господин Зеленский пригласил российского президента на переговоры в «любой точке украинского Донбасса, где идет война». В ответ Путин заявил, что готов принять президента Украины в Москве, но только если он намерен обсуждать российско-украинские отношения. Для обсуждения ситуации в Донбассе, по словам Путина, украинскому президенту стоит сначала встретиться с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Вице-премьер Украины Алексей Резников счел предложение президента России странным.

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