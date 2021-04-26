Глава офиса Зеленского считает некорректным приглашать Путина в Киев

Интервьюер сказал Андрею Ермаку, что господин Путин уже дал понять, что не поедет в Донбасс. Журналист поинтересовался, готовы ли украинские власти пригласить его в Киев. «Нет, я считаю это некорректным», — ответил глава офиса президента Украины.
Он добавил, что предложение Зеленского о встрече в Донбассе «свидетельствует о том, что Украина готова к продолжению переговоров». «И это важно сделать там, где военнослужащие Украины каждый день защищают свою Родину и рискуют жизнью. И посмотреть в глаза людям, которые ежедневно рискуют жизнью», — добавил Ермак.
20 апреля в связи с обострением ситуации господин Зеленский пригласил российского президента на переговоры в «любой точке украинского Донбасса, где идет война». В ответ Путин заявил, что готов принять президента Украины в Москве, но только если он намерен обсуждать российско-украинские отношения. Для обсуждения ситуации в Донбассе, по словам Путина, украинскому президенту стоит сначала встретиться с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Вице-премьер Украины Алексей Резников счел предложение президента России странным.