Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 26 апреляАвария на Чернобыльской АЭС, день рождения революционного гимна "Марсельеза" и другие события
Фоторепортажи
20Тяжелый атом: что происходит в зоне отчуждения
1635 лет назад взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС
11:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский предложил переписать Минские соглашения и привлечь к переговорам США

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times предложил переписать Минские соглашения и расширить число участников переговоров в «нормандском формате» за счет привлечения США.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, текущее содержание «Минска-2» не помогает завершить конфликт в регионе, так как служит «целям прошлого, а не настоящего». При этом политик пожелал «большей гибкости» отдельных положений документа, так как в действующей редакции их выполнить почти невозможно. «Мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день», — пояснил Зеленский.

Новость
Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с генсеком ООН

Он добавил, что, помимо США, в переговорах по Донбассу могут участвовать Великобритания или Канада, но предложения о прямом диалоге с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) отверг. Глава государства также подчеркнул, что готов обсуждать вопросы урегулирования ситуации с президентом России Владимиром Путиным и украинскую сторону «не волнует место проведения, речь идет о содержании».

20 апреля Зеленский на русском языке обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Он добавил, что, несмотря на общее прошлое, Россия и Украина смотрят на будущее по-разному.

В ответ на это Путин заявил, что вести переговоры по урегулированию конфликта Киев должен с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), однако согласился принять Зеленского в Москве для обсуждения двусторонних отношений в любое удобное время. Глава Украины пообещал ответить на предложение.

Позже ряд украинских политиков и официальных представителей Киева отвергли возможность визита Зеленского в Москву.

В частности, первый президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что приглашение российского лидера является призывом приехать «на поклон», а сама встреча должна проходить только в нейтральной стране. От идеи пригласить Путина в Киев Украина также отказалась.

 В США рассказали о «вооруженной до зубов» России
Порнозвезды штурмуют политику. Как они намерены менять мир и что предлагают избирателям?
Ситуация на Украине
Зеленский предложил переписать Минские соглашения и привлечь к переговорам США
Козак предложил обсудить минские соглашения на территории Донбасса
Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским двусторонние отношения
В партии Зеленского призвали разорвать дипотношения с Россией
Против актера Александра Паля возбудили уголовное дело
Премьер Индии заявил о «коронавирусном шторме» после антирекорда
Криптовалюты потеряли до половины стоимости за несколько дней
Менее 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в РФ
«Оскар 2021»: триумфатором стала «Земля кочевников»
Россияне определили достаточный для достойной жизни доход
Gnezdo.ru
2 марта затронуло всех пенсионеров: Матвиенко
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Этим гражданам станет проще получить выплаты
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Уткин – об удалении Ахметова: «Подкат сзади - всегда красная»
Россия впервые отказала заказчику в запуске спутника
Новости партнеров
Петр I и другие правители Руси: кем они были по национальности
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Появились снимки с места крушения подводной лодки
Дети
Звезда «Короны» рассекретила беременность на «Оскаре» У Эмиральд Феннел родится второй ребенок
Леди
Робби, Уизерспун, Зендая: звезды блистали на «Оскаре» Голливудские знаменитости блистали на красной дорожке главной кинопремии года
Новости партнеров
Пьяный Паль с друзьями избили молодого хоккеиста
Конец эры имплантов: ученые придумали, как отрастить выпавшие зубы
Прогнозы удручают. Эксперты предсказывают провал КПРФ на выборах в Госдуму
Вещи, которые необходимо выбросить: они заражают онкологией
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь