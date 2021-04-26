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13:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Дополнительные выходные в мае будут обязательными не для всех предприятий

Дополнительные выходные, объявленные между майскими праздниками, не будут обязательными для предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В нынешнем году дни между майскими праздниками объявлены нерабочими: россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.

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Источник: РИА "Новости"

«Есть предприятия, которые не останавливаются. Есть предприятия, которые работают в выходные дни. Они, соответственно, будут так же работать. Те предприятия, которые действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация», — ответил господин Песков во время пресс-колла на вопрос, для всех ли обязателен указ президента о нерабочих днях в мае. На просьбу уточнить, будут ли работодателей наказывать за неисполнение указа, Дмитрий Песков сказал: «Нет, конечно».

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Он отметил, что президент будет работать в дни между майскими праздниками, но публичных мероприятий не будет. «Обязанности президента подразумевают постоянное функционирование, потому что идет постоянный документооборот тех документов, которые должен рассматривать и подписывать глава государства, оперативные вопросы, доклады ведомств — это процессы, которые не знают выходных», — уточнил пресс-секретарь.

23 апреля президент подписал указ об оплачиваемых выходных с 4 по 7 мая. Решение принято для сокращения распространения коронавируса и укрепления здоровья граждан. Эксперты считают, что COVID-19 заражаются в основном в офисах и школах, поэтому при соблюдении санитарных норм выходные в мае помогут разорвать цепочки заражений.

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