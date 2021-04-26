Памфилова отметила возросшее доверие россиян к избирательной системе

В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Центризбиркома поблагодарила предыдущий состав комиссии, сменившийся в конце марта. «Хотела бы воспользоваться этой встречей и выразить благодарность, признательность моим коллегам по прошлому составу ЦИК за ту огромную работу, которая всеми вместе была проделана, поскольку в результате нее сейчас мы имеем действительно очень динамично развивающуюся избирательную систему, открытую, прозрачную, доступную и удобную для наших избирателей, которая очень чутко реагирует на запросы общества», — сказала она.
По мнению Памфиловой, главным итогом последних пяти лет работы Центризбиркома стал существенный рост доверия граждан «и к самим выборам, и к системе избирательной».
«И, я считаю, каждый день надо работать на то, чтобы это доверие оправдывать, и чтобы оно возрастало», — подчеркнула она.
Предыдущему составу ЦИК впервые «выпала доля» работать в ходе трех крупнейших кампаний, обратила внимание Памфилова, имея в виду выборы в Госдуму 2016 года, выборы президента РФ в 2018 году и общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ летом 2020 года. «Конечно, самым главным испытанием было общероссийское голосование по конституции. Слава богу, система выдержала это испытание», — отметила Памфилова.
Президент присоединился к словам благодарности в адрес членов ЦИК предыдущего созыва.
ЦИК РФ формируется на пять лет на паритетной основе президентом РФ, Госдумой и Советом Федерации, которые назначают по пять его членов. На первое заседание новый состав ЦИК, который изменился более чем на половину по сравнению с предыдущим, собрался 29 марта, на нем Памфилова во второй раз была избрана председателем комиссии.