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15:31 (мск), источник: Известия

Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе граждан

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 26 апреля, на портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"
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«Призывать в 2021 году граждан Российской Федерации, пребывающих запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации и органах Федеральной службы безопасности», — говорится в документе.

Правительству России и органам исполнительной власти субъектов глава государства поручил обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и проведением этих сборов.

В конце марта российский лидер подписал указ о весеннем призыве на военную службу с 1 апреля по 15 июля нынешнего года. Сообщалось, что весеннему призыву подлежат 134 650 человек.

Осенний призыв в армию прошел с 1 октября по 31 декабря 2020 года.

Военные сборы для запасников проводятся в России ежегодно. Их цель заключается в улучшении профессиональных навыков и знаний военнослужащих. Участие в сборах, как правило, принимают те, кто во время срочной службы или учебы в вузе освоил востребованные в армии специальности. Призыв касается и тех, кто уже прошел военную службу, и тех, кто был освобожден от нее или имел отсрочку.

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