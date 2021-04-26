Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе граждан

«Призывать в 2021 году граждан Российской Федерации, пребывающих запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации и органах Федеральной службы безопасности», — говорится в документе.
Правительству России и органам исполнительной власти субъектов глава государства поручил обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и проведением этих сборов.
В конце марта российский лидер подписал указ о весеннем призыве на военную службу с 1 апреля по 15 июля нынешнего года. Сообщалось, что весеннему призыву подлежат 134 650 человек.
Осенний призыв в армию прошел с 1 октября по 31 декабря 2020 года.
Военные сборы для запасников проводятся в России ежегодно. Их цель заключается в улучшении профессиональных навыков и знаний военнослужащих. Участие в сборах, как правило, принимают те, кто во время срочной службы или учебы в вузе освоил востребованные в армии специальности. Призыв касается и тех, кто уже прошел военную службу, и тех, кто был освобожден от нее или имел отсрочку.