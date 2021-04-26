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16:24 (мск), источник: РБК

Кипр будет пускать привитых россиян без ограничений

Им и туристам из других стран, получившим вакцину, не нужно будет делать ПЦР-тесты или сидеть на карантине. Пускать привитых иностранцев без ограничений Кипр начнет с 10 мая — в этот день в стране заканчивается локдаун.

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Источник: РИА "Новости"

Туристы, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, в том числе и из России, смогут въехать на Кипр с 10 мая без ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства туризма страны.

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Кипрский министр туризма Саввас Пердиос отметил, что для полностью вакцинированных туристов никаких дополнительных требований при въезде предъявляться не будет.

В обновленном туристическом протоколе говорится, что для туристов из ЕС, Норвегии, Исландии, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Канады, Египта, Грузии, Израиля, Иордании, Кувейта, Ливана, Катара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Швейцарии, Украины, ОАЭ, Великобритании и США вакцинация не является обязательным условием для въезда. Однако с 10 по 21 мая привитые граждане из этих стран не должны предъявлять свежие ПЦР-тесты на COVID-19 или проходить обязательную самоизоляцию.

Страна будет учитывать как одобренные европейским регулятором вакцины, так и российские препараты, включая «Спутник V». Перед поездкой на остров необходимо будет загрузить копию сертификата о вакцинации на английском языке на специальную онлайн-платформу Cyprus Flight Pass, а также предоставить дополнительные сведения о прививке.

В случае обнаружения недостоверной информации о вакцинации путешественника ждет штраф.

С 26 апреля по 9 мая на Кипре введен жесткий локдаун из-за роста числа инфицированных коронавирусом — за две недели до этого уровень заболеваемости достиг рекордных 937 случаев на 100 тыс. населения. По данным на 25 апреля, на Кипре заболели более 62 тыс. человек, за сутки прирост составил 773 случая.

В стране действует комендантский час с 21:00 до 5:00, запрещены массовые мероприятия и собрания, выходить из дома (за исключением поездок на работу и обращения в медучреждения) разрешено только один раз в день после предупреждения по СМС. Работа почти всего сектора услуг приостановлена.

В связи с этим «Аэрофлот» предложил путешественникам с билетами на Кипр на период с 26 апреля по 16 мая обменять их на более поздние даты без дополнительной платы или же вернуть деньги.

Представитель российского посольства на Кипре Сергей Лагутенко отмечал, что введенные жесткие карантинные меры касаются в основном жителей страны, а не туристов. «Порядка 19 новых правил, но они в абсолютном большинстве касаются граждан Кипра, а именно это связано с образовательными учреждениями, работой, передвижениями и так далее», — сообщил он.

Лагутенко отметил, что россиян на Кипре прежде всего касаются комендантский час, закрытие баров, ресторанов и других предприятий сферы услуг, а также запрет на выход из отелей более одного раза в день на три часа.

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