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16:53 (мск), источник: Life.ru

Голикова: Новых ограничений по ковиду в России в майские праздники вводить не будут

Действующие в связи с распространением коронавируса меры власти субъектов страны снимают исходя исключительно из ситуации в конкретных регионах.

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Источник: РИА "Новости"

В России в период майских праздников не будут введены новые ограничительные меры по коронавирусу. Об этом в ходе брифинга сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

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«Я хотела бы сказать, что ограничительные меры продолжают действовать на территории всех субъектов Российской Федерации. Субъекты РФ снимают ограничительные меры исключительно исходя из распространения новой коронавирусной инфекции на территории конкретного региона», — указала вице-премьер.

По словам Голиковой, высшим органам госвласти регионов направлены напоминания о необходимости придерживаться ранее сформулированных Роспотребнадзором рекомендаций.

«Ничего здесь нового не появляется, это наши традиционные рекомендации, которые необходимо соблюдать», — добавила Голикова.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая включительно. Это было сделано в ответ на предложение Роспотребнадзора. В Госдуме поддержали решение главы государства. В преддверии длинных выходных россияне ринулись скупать товары для походов.

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