Голикова напомнила работодателям о зарплате за выходные с 4 по 7 мая

Работодатели обязаны платить зарплату своим сотрудникам в нерабочие дни с 4 по 7 мая включительно. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге, который транслировал телеканал «Россия 24».
Наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам. В этих целях работникам, чья работа оплачивается сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, которое определяется локальным нормативным актом работодателя.
Она отметила, что в эти дни платить сотрудникам необходимо в полном размере. Вице-премьер также пояснила, что органы власти и другие работодатели самостоятельно определяют численность и состав работников, необходимые для функционирования предприятий.
В Минтруде пояснили, что оплату нерабочих дней с 4 по 7 мая рекомендовано производить в обычном, а не повышенном размере, если работодатель не решит иначе.
23 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила в целях борьбы с пандемией COVID-19 продлить майские праздники, объявив нерабочими днями 4, 5, 6 и 7 мая. Президент Владимир Путин согласился с этой инициативой.
В этот же день глава государства подписал указ о длинных выходных с 1 по 10 мая включительно. Периоды с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая остаются государственными выходными в связи с Первомаем и Днем Победы, а дни с 4 по 7 мая сделаны нерабочими с сохранением зарплаты.
В Кремле подчеркнули, что на длинный праздничный период власти не намерены вводить новые ограничения в связи с коронавирусом. «Никакой речи о локдауне не идет», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По мнению опрошенных РБК экономистов, введение новых выходных и соответствующее сокращение числа рабочих дней не скажется на макроэкономических показателях России. Во-первых, на потребительском спросе длинные праздники не отразятся, во-вторых — непрерывные производства продолжат работать.