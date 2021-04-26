21:10 (мск), источник: BBC News Русская служба
Борису Джонсону приписывают фразу «груда тел лучше локдауна». Британский премьер отрицает, что говорил такое
Как стало известно
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Первым об этом в понедельник сообщил таблоид Daily Mail. Политический обозреватель телеканала
В свою очередь лидер лейбористов Кир Стармер заявил, что был ошарашен сообщениями о высказывании Бориса Джонсона.
«Это сильно напрягло бы всех, включая семьи, потерявшие близких в результате пандемии», — подчеркнул он.
Считается, что это замечание премьера прозвучало в конце октября, когда в Англии на фоне резкого роста числа новых заражений был введен локдаун сроком на 4 недели.
По словам политического обозревателя
«Это возвращает нас к тому моменту, когда некоторые из тех, кто принимал важные решения, в том числе и заместители министров, опасались, что промедление со вторым локдауном может стоить человеческих жизней, — подчеркивает Кунсберг.
Министр обороны Бен Уоллес назвал эту историю неправдой, а сам Борис Джонсон на просьбу прокомментировать это в понедельник ответил, что ничего такого не говорил.
При этом он отметил, что общественность требовала от правительства обеспечить, что локдауны будут работать, и они сработали.
Очередной скандал разразился на фоне ожесточенного спора между
На прошлой неделе Каммингс в своем блоге заявил, что не сливал информацию о втором локдауне в Англии, сославшись при этом на высокопоставленного чиновника Саймона Кейса, который якобы был в курсе дела.
Каммингс также заявил, что Джонсон намеревался заблокировать расследование этой утечки на случай, если окажется, что к этому причастны знакомые его невесты Кэрри Саймондс.
Между тем сам вышеупомянутый чиновник Кейс дает показания специальному парламентскому комитету. Он сообщил, что расследование утечки информации о планах по введению второго локдауна продолжается.
Источник в администрации