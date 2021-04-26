Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
18«Поехали!»
20Тяжелый атом: что происходит в зоне отчуждения
21:10 (мск), источник: BBC News Русская служба

Борису Джонсону приписывают фразу «груда тел лучше локдауна». Британский премьер отрицает, что говорил такое

Как стало известно Би-би-си из осведомленных источников, в ходе бурных обсуждений возможности введения очередного локдауна в Британии осенью прошлого года премьер-министр Борис Джонсон выступал против этой меры и якобы бросил фразу «да пусть лучше растет груда из тысяч тел».

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Первым об этом в понедельник сообщил таблоид Daily Mail. Политический обозреватель телеканала Ай-ти-ви Роберт Пестон также подтверждает это в своем блоге. По его словам, два источника сообщили ему, что лично слышали произнесенную Джонсоном фразу.

По словам Пестона, это вообще могли слышать многие, поскольку двери кабинета, в котором шло обсуждение, были открыты. Премьер-министр отрицает, что говорил подобное. По его словам, локдауны сработали очень успешно.

В свою очередь лидер лейбористов Кир Стармер заявил, что был ошарашен сообщениями о высказывании Бориса Джонсона.

«Это сильно напрягло бы всех, включая семьи, потерявшие близких в результате пандемии», — подчеркнул он.

Считается, что это замечание премьера прозвучало в конце октября, когда в Англии на фоне резкого роста числа новых заражений был введен локдаун сроком на 4 недели.

По словам политического обозревателя Би-би-си Лоры Кунсберг, на тот момент Бориса Джонсона очень серьезно волновали возможные негативные последствия очередного локдауна для экономики и лечения заболеваний, не связанных с коронавирусом.

«Это возвращает нас к тому моменту, когда некоторые из тех, кто принимал важные решения, в том числе и заместители министров, опасались, что промедление со вторым локдауном может стоить человеческих жизней, — подчеркивает Кунсберг.

Министр обороны Бен Уоллес назвал эту историю неправдой, а сам Борис Джонсон на просьбу прокомментировать это в понедельник ответил, что ничего такого не говорил.

При этом он отметил, что общественность требовала от правительства обеспечить, что локдауны будут работать, и они сработали.

Пресс-секретарь премьер-министра также сказал, что это фейк: «Это неправда, и премьер-министр уже отрицал это, и я не знаю, чтобы кто-то еще говорил такое».

Очередной скандал разразился на фоне ожесточенного спора между Даунинг-стрит и бывшим старшим советником премьер-министра Домиником Каммингсом.

На прошлой неделе Каммингс в своем блоге заявил, что не сливал информацию о втором локдауне в Англии, сославшись при этом на высокопоставленного чиновника Саймона Кейса, который якобы был в курсе дела.

Каммингс также заявил, что Джонсон намеревался заблокировать расследование этой утечки на случай, если окажется, что к этому причастны знакомые его невесты Кэрри Саймондс.

Между тем сам вышеупомянутый чиновник Кейс дает показания специальному парламентскому комитету. Он сообщил, что расследование утечки информации о планах по введению второго локдауна продолжается.

Источник в администрации премьер-министра сообщил Би-би-си, что в ходе этого расследования подозрения пока ни с кого не сняты.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Военные расходы в эпоху коронавируса: Россия в пятерке лидеров, Британия...
Коронавирус в мире: ЕС подала в суд на производителя вакцины, Запад спеш...
Голикова объяснила порядок начисления зарплат в майские выходные
Дополнительные выходные в мае будут обязательными не для всех
В рейтинге самых устойчивых к COVID стран впервые сменился лидер
Актриса Светлана Светличная госпитализирована в Москве
В Турции вводится полный локдаун до 17 мая
МВД возбудило дело после проверки интервью Дудя
Климатические изменения сместили земную ось
Здоровье
Кардиолог рассказала о способе избавиться от давления без таблеток Поможет правильное дыхание.
Авто
General Motors везет в Россию две дорогие новинки Внедорожники планируется вывести на рынок летом
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Петр I и другие правители Руси: кем они были по национальности
Всех жителей России просят пройти этот опрос. Важно для нашего будущего
Дети
Валерий Меладзе впервые опубликовал фото новорожденной дочки Кадр растрогал поклонников артиста
Леди
Робби, Уизерспун, Зендая: звезды блистали на «Оскаре» Голливудские знаменитости блистали на красной дорожке главной кинопремии года
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Минздрав назвал точный срок конца пандемии: когда снимут все ограничения
Что ждет пенсионеров: комментарий к заявлению Мишустина
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь