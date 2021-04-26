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20:31 (мск), источник: Известия

Великобритания объявила о санкциях против россиян

Четырнадцать граждан России попали под новые британские международные антикоррупционные санкции. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Великобритании.

Источник: Reuters

Согласно обновленному списку, под антикоррупционные санкции Великобритании попали 22 человека из 6 стран, в том числе 14 граждан России.

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В антикоррупционный список попали граждане, связанные с делом юриста Сергея Магнитского. В частности, в список вошел бывший заместитель начальника отдела Департамента налоговых преступлений Московского управления МВД Артем Кузнецов, по инициативе которого было возбуждено уголовное дело против Магнитского. Кроме того, под санкции попал бывший следователь МВД Павел Карпов, который вед дело.

По информации МИД Великобритании, под воздействие санкций граждане России попали из-за «хищения суммы эквивалентной $230 млн госсредств России с помощью мошеннической схемы с возвратом налогов, осуществленной в 2007 году». Отмечается, что часть этих средств была выведена за рубеж.

Попавшим под санкции гражданам запрещен въезд в Великобританию, их активы заморожены.

В июле 2020 года Великобритания объявила список граждан, в к в отношении которых вводились санкции по «поправке Магнитского», в него вошли 25 россиян. Санкционный список включал в себя имена людей, причастных, по мнению Лондона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе «Матросская Тишина» юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского.

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Магнитский, обвиняемый в налоговых махинациях, в 2009 году скончался в СИЗО «Матросская Тишина», где пробыл около года. Суд установил, что Магнитский в интересах своего работодателя — международного финансиста Уильяма Браудера — реализовал нелегальную схему уклонения от уплаты налогов через калмыцкие фирмы, находившиеся под управлением Hermitage Capital.

В декабре 2012 года в США был принят закон Магнитского, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права. Назван по имени умершего в тюрьме Сергея Магнитского, в смерти которого обвиняются эти лица. Аналогичные правовые акты также приняли Канада, Эстония, Латвия, Литва и Великобритания.

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