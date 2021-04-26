Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
11Пожар на «Невской мануфактуре»
10«Потерянный рай»
21:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Меркель: «Спутник V» нужен ФРГ только в случае скорой регистрации в ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что закупка российской вакцины против коронавируса «Спутник V» имеет смысл только в случае скорой регистрации препарата в ЕС. По ее словам, если Евросоюз одобрит его только через несколько месяцев, закупка не понадобится, поскольку к этому времени в стране будет достаточно других вакцин от COVID-19.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

«Если этот допуск будет получен скоро, то имеет смысл купить дозы “Спутника”. Если это произойдет только через несколько месяцев, то у нас будет уже достаточно вакцин, от этого будет зависеть вопрос, сколько нам еще надо заказывать», — сказала Меркель журналистам (перевод по «Интерфаксу»).

Она добавила, что общеевропейского заказа «Спутника V» не будет — «федеральное правительство занимается этим самостоятельно».

В марте Меркель говорила, что, если европейский регулятор не одобрит «Спутник V», Германия может закупить этот препарат напрямую. 4 марта EMA сообщило о начале экспертизы вакцины. Регулятор должен проверить ее на эффективность и безопасность.

При этом два европейских государства, Венгрия и Словакия, одобрили применение «Спутника V» до общеевропейской регистрации препарата. Представители Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) заявляли, что российскую вакцину одобрят в ЕС не раньше мая.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Германия занимает пятое место в мире по числу зарегистрированных случаев коронавируса — 3,3 млн с начала пандемии. В стране за все время умерли почти 82 тыс. человек с подтвержденным COVID-19.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В России появилось 3 миллиона финансовых наркоманов
Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального
Голикова объяснила порядок начисления зарплат в майские выходные
Дополнительные выходные в мае будут обязательными не для всех
В рейтинге самых устойчивых к COVID стран впервые сменился лидер
Актриса Светлана Светличная госпитализирована в Москве
«Единая Россия» внесла в Думу законопроекты по поручениям Путина
МВД возбудило дело после проверки интервью Дудя
Новости партнеров
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Популярные темы на «Детях»
Оскар 290
Муж уехал работать в другой город, мы с дочкой живем одни 256
Багаж знаний 213
Как Вам новая инициатива? 97
Леди
Робби, Уизерспун, Зендая: звезды блистали на «Оскаре» Голливудские знаменитости блистали на красной дорожке главной кинопремии года
Новости партнеров
США готовят удар в самый беззащитный район России
Мясников заболел и дал совет россиянам
Петр I и другие правители Руси: кем они были по национальности
Пьяный Паль с друзьями избили молодого хоккеиста
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь