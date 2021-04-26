Меркель: «Спутник V» нужен ФРГ только в случае скорой регистрации в ЕС

«Если этот допуск будет получен скоро, то имеет смысл купить дозы “Спутника”. Если это произойдет только через несколько месяцев, то у нас будет уже достаточно вакцин, от этого будет зависеть вопрос, сколько нам еще надо заказывать», — сказала Меркель журналистам (перевод по «Интерфаксу»).
Она добавила, что общеевропейского заказа «Спутника V» не будет — «федеральное правительство занимается этим самостоятельно».
В марте Меркель говорила, что, если европейский регулятор не одобрит «Спутник V», Германия может закупить этот препарат напрямую. 4 марта EMA сообщило о начале экспертизы вакцины. Регулятор должен проверить ее на эффективность и безопасность.
При этом два европейских государства, Венгрия и Словакия, одобрили применение «Спутника V» до общеевропейской регистрации препарата. Представители Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) заявляли, что российскую вакцину одобрят в ЕС не раньше мая.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Германия занимает пятое место в мире по числу зарегистрированных случаев коронавируса — 3,3 млн с начала пандемии. В стране за все время умерли почти 82 тыс. человек с подтвержденным COVID-19.