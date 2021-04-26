Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
11Пожар на «Невской мануфактуре»
10«Потерянный рай»
21:37 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

«Единая Россия» внесла в Думу законопроекты по социальным поручениям Путина

В Госдуму внесли несколько законодательных инициатив, направленных на реализацию озвученных президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию задач, сообщили секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава ЕР в парламенте Сергей Неверов.

Источник: РИА "Новости"

«Президент в своем послании поддержал ряд важнейших социальных инициатив. Все они касаются конкретной помощи людям. Это оплата больничных листов в размере 100% заработка независимо от трудового стажа для родителей детей до семи лет. Это и выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. И ежемесячные выплаты на детей от восьми до 16 лет. “Единая Россия” оперативно подготовила изменения в действующее законодательство. Сегодня мы эти изменения вносим в Государственную думу», — цитирует Турчака сайт «Единой России».

По оценке «Единой России» и правительства, инициатива об оплате больничного родителям дошкольников в размере 100% от заработка уже в 2021 году поможет порядка 1,5 млн молодых родителей.
Читайте также
В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате 10 тыс. рублей на школьника

Ежемесячное пособие на детей от восьми до 16 лет смогут получать родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственные родители. При этом среднедушевой доход в таких семьях не превышает величину прожиточного минимума в регионе. Размер пособия составит половину прожиточного минимума на детей в субъекте России. Оно может быть установлено на каждого ребенка в отдельности. В 2021 году выплату назначат на 360 тыс. детей.

Еще одна инициатива «Единой России», которую поддержал президент — установление ежемесячного пособия беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. Оно составит 6350 рублей в месяц. В этом году такие выплаты смогут получить порядка 630 тыс. женщин.

«Рассчитываем, что в первые дни после майских праздников поправки будут приняты во втором и третьем чтениях», — добавил Турчак.

В свою очередь Сергей Неверов заверил, что все инициативы будут поддержаны фракцией партии в нижней палате парламента.
Читайте также
ЕР обратится к Путину с предложением обновить автопарк скорых в регионах

«Это только первый пакет инициатив. Фракция “Единой России” не только полностью поддержит эти инициативы, но и оперативно разработает дополнительные [инициативы] для принятия Госдумой», — сказал руководитель фракции.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент также поддержал ряд инициатив, которые направила «Единая Россия». В их числе — бесплатное подключение людей к газу, поддержка крупных инфраструктурных проектов в регионах льготными кредитами на длительный срок, обновление парка автомобилей скорой помощи, увеличение числа мобильных поликлиник, закупка школьных автобусов.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля. В ходе оглашения послания он объявил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, в частности о выплатах для школьников, а также беременным женщинам.

 Почему Германия не поддержала Чехию в ссоре с Россией
Майские праздники как русская скрепа
Голикова объяснила порядок начисления зарплат в майские выходные
Меркель: «Спутник V» нужен ФРГ только в случае регистрации в ЕС
Дополнительные выходные в мае будут обязательными не для всех
В рейтинге самых устойчивых к COVID стран впервые сменился лидер
Актриса Светлана Светличная госпитализирована в Москве
МВД возбудило дело после проверки интервью Дудя
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
"Предупреждение Москве": "Сверхсекретный" самолёт подняли в небо
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Уткин – об удалении Ахметова: «Подкат сзади - всегда красная»
Кино
Зудина, Снигирь с Цыгановым, Высоцкая с мужем на «Нике 2021» Церемония вручения престижной российской кинопремии состоялась при участии крупнейших звезд
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Особенности теплого периода: готовимся встречать жару
Дети
Валерий Меладзе впервые опубликовал фото новорожденной дочки Кадр растрогал поклонников артиста
Леди
Робби, Уизерспун, Зендая: звезды блистали на «Оскаре» Голливудские знаменитости блистали на красной дорожке главной кинопремии года
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Минздрав назвал точный срок конца пандемии: когда снимут все ограничения
Что ждет пенсионеров: комментарий к заявлению Мишустина
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь