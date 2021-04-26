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23:33 (мск), источник: РБК

Премьер Чехии поспорил с президентом о двух версиях взрыва во Врбетице

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что у властей страны пока есть только одна версия взрыва на складах вооружений во Врбетице в 2014 году, которая подразумевает причастность к ним российских спецслужб, передает Ceska Televize. Он опроверг слова президента страны Милоша Земана о существовании второй версии произошедшего. По его словам, сценарий с неосторожным обращением с оружием власти Чехии не рассматривают.

Источник: РИА "Новости"

О существовании только одной версии случившегося Бабиш заявил по итогам переговоров с Земаном, прошедших сегодня. Премьер поддержал позицию своего заместителя, вице-премьера и главы МВД страны Якуба Гамачека, раскритиковавшего президента за заявления о возможной непричастности российской агентуры к взрыву и заявившего, что выступление президента «обрадовало Москву».

Милош Земан утверждал, что у чешских спецслужб нет никаких свидетельств того, что «российские агенты» в 2014 году находились в районе Врбетице. Также президент Чехии заявлял, что в работе находится еще одна версия произошедшего — неосторожное обращение с оружием.

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На складах во Врбетице в 2014 году произошло два крупных взрыва — 16 октября и 3 декабря 2014 года. На этих складах хранились боеприпасы, принадлежавшие частным оружейным компаниям. При взрывах были уничтожены склады 16 и 12, которые арендовала частная фирма Imex Group. На них хранилось в общей сложности около 150 т боеприпасов.

По данным чешских СМИ, боеприпасы с этих складов планировалось поставить компании болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, который, предположительно, продавал вооружения на Украину, в Сирию и другие страны. Эту информацию подтвердил сам Гебрев.

17 апреля власти Чехии объявили в розыск двух предполагаемых сотрудников российского ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова (по данным Bellingcat, их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига), ставших известными в 2018 году в связи с обвинениями в причастности к отравлению Сергея Скрипаля в Великобритании (Петров и Боширов в интервью RT это отрицали).

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По данным чешского МВД, в 2014 году Петров и Боширов по поддельным документам посещали Чехию и, в частности, Злинский край, где находится Врбетице. На основании этого чешские власти сделали предположение, что они могли быть причастны к организации взрывов.

Обвинения в адрес российских спецслужб вызвали дипломатический скандал и привели к массовой взаимной высылке дипломатов. В знак солидарности с Чехией о высылке российских дипломатов также заявил ряд стран ЕС, включая прибалтийские страны, Румынию, Словакию. Россия все обвинения в причастности к взрывам опровергает, МИД называл обвинения «мифами» и «фейками».

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