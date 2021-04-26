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23:04 (мск), источник: РБК

Минтруд разъяснил работу компаний на «длинных» майских выходных

Сотрудники организаций, которые трудятся дистанционно, могут продолжить работу во время увеличенных в этом году майских выходных в том же режиме по аналогии с нерабочими днями прошлого года. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минтруда. 26 апреля министерство выпустило рекомендации для работников и работодателей по нерабочим дням с 4 по 7 мая, утвержденных 23 апреля президентом Владимиром Путиным.

Источник: РИА "Новости"

Как дополнительно пояснил Минтруд, увеличение майских выходных за счет нерабочих дней прежде всего нацелено на борьбу с распространением COVID-19. Поэтому дистанционная форма работы приветствуется.

Работодатели должны сами определить, сколько человек нужно выводить на работу физически.
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В частности, владельцы продовольственных магазинов на период с 4 по 7 мая должны издать приказ, определяющий сотрудников, которые выйдут работать в эти дни. Для предприятий непрерывного производства действует та же схема — им нужно приказом оформить выход рабочих смен.

Если речь идет о предприятиях и организациях, где нет производства в нерабочие дни, то работодателю нужно лишь оформить выход тех сотрудников, которые отвечают за соблюдение обязательных норм законодательства: промышленной и транспортной безопасности, антитеррористической защищенности, уточнили в Минтруде.

Майские выходные в этом году были расширены по инициативе главы Роспотребнадзора, которая предложила назначить нерабочие дни между 1 мая и Днем Победы. Путин согласился с этим предложением и в прошлую пятницу подписал соответствующий указ.

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Таким образом, сохраняются праздничные дни с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, а между ними добавляются нерабочие дни с 4 по 7 мая включительно. В Кремле отметили, что не собираются вводить какие-то дополнительные ограничения по COVID-19 на длинных выходных. Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что все действующие карантинные и санитарные нормы сохранятся.

Кроме того, Голикова напомнила работодателям, что в нерабочие дни они должны платить сотрудникам зарплаты в обычном размере. Численность и состав персонала, который необходим для функционирования организаций с 4 по 7 мая, их руководство определяет самостоятельно.

Во время загрузки произошла ошибка.
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