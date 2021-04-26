Минтруд разъяснил работу компаний на «длинных» майских выходных

Как дополнительно пояснил Минтруд, увеличение майских выходных за счет нерабочих дней прежде всего нацелено на борьбу с распространением COVID-19. Поэтому дистанционная форма работы приветствуется.
Работодатели должны сами определить, сколько человек нужно выводить на работу физически.
В частности, владельцы продовольственных магазинов на период с 4 по 7 мая должны издать приказ, определяющий сотрудников, которые выйдут работать в эти дни. Для предприятий непрерывного производства действует та же схема — им нужно приказом оформить выход рабочих смен.
Если речь идет о предприятиях и организациях, где нет производства в нерабочие дни, то работодателю нужно лишь оформить выход тех сотрудников, которые отвечают за соблюдение обязательных норм законодательства: промышленной и транспортной безопасности, антитеррористической защищенности, уточнили в Минтруде.
Майские выходные в этом году были расширены по инициативе главы Роспотребнадзора, которая предложила назначить нерабочие дни между 1 мая и Днем Победы. Путин согласился с этим предложением и в прошлую пятницу подписал соответствующий указ.
Таким образом, сохраняются праздничные дни с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, а между ними добавляются нерабочие дни с 4 по 7 мая включительно. В Кремле отметили, что не собираются вводить какие-то дополнительные ограничения по COVID-19 на длинных выходных. Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что все действующие карантинные и санитарные нормы сохранятся.
Кроме того, Голикова напомнила работодателям, что в нерабочие дни они должны платить сотрудникам зарплаты в обычном размере. Численность и состав персонала, который необходим для функционирования организаций с 4 по 7 мая, их руководство определяет самостоятельно.