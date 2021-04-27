01:00 (мск), источник: Коммерсантъ
МИД России предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
МИД России считает, что Договор по открытому небу (ДОН) «идет к развалу». При сохранении
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ДОН вступил в силу в 2002 году. Он позволяет военным 33 стран совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга. США вышли из него в 2020 году.
«Пока же все идет к развалу Договора. Односторонних уступок от России ждать не следует. При сохранении
Представитель Москвы сообщил, что законопроект о денонсации ДОН будет представлен правительством президенту и поступит на утверждение Федеральному собранию «в считанные дни» при сохранении
15 января МИД РФ объявил о намерении России покинуть ДОН. Это решение стало реакцией на выход из соглашения США, а также на проблемы с согласованием условий для дальнейшего пребывания в договоре. Президент США Джо Байден в ходе предвыборной кампании называл ошибочным решение Дональда Трампа о выходе из ДОН. Однако в апреле стало известно о планах США уничтожить авиапарк, который использовался в рамках Договора.