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01:00 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД России предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая

МИД России считает, что Договор по открытому небу (ДОН) «идет к развалу». При сохранении статус-кво Москва выйдет из него до конца мая. Ведомство сообщило, что «практическое обсуждение» сохранения Договора станет возможным, когда «США внятно и недвусмысленно сообщат о своем решении вернуться».

Источник: РИА "Новости"

ДОН вступил в силу в 2002 году. Он позволяет военным 33 стран совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга. США вышли из него в 2020 году.

Позицию МИД РФ выразил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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«Пока же все идет к развалу Договора. Односторонних уступок от России ждать не следует. При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из Договора, будут завершены до конца мая», — сказал Гаврилов на заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу. Текст его выступления опубликовал МИД РФ.

Представитель Москвы сообщил, что законопроект о денонсации ДОН будет представлен правительством президенту и поступит на утверждение Федеральному собранию «в считанные дни» при сохранении статус-кво.

15 января МИД РФ объявил о намерении России покинуть ДОН. Это решение стало реакцией на выход из соглашения США, а также на проблемы с согласованием условий для дальнейшего пребывания в договоре. Президент США Джо Байден в ходе предвыборной кампании называл ошибочным решение Дональда Трампа о выходе из ДОН. Однако в апреле стало известно о планах США уничтожить авиапарк, который использовался в рамках Договора.

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