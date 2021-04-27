Индия получит «Спутник V» на фоне тяжелой ситуации с COVID-19

«Безусловно, первые дозы поступят 1 мая», — сказал он, отвечая на вопрос о предоставлении Индии российской вакцины.
12 апреля Индия одобрила применение вакцины «Спутник V».
25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страну потряс «коронавирусный шторм», отметив, что в Нью-Дели в течение четырех дней подряд каждые четыре минуты умирали люди от COVID-19.
26 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в РФ обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Индии. Он не исключил проведение в ближайшие дни оперативных контактов между руководством России и Индии.
24 апреля в Индии был зафиксирован антирекорд по числу заболевших за сутки людей — он достиг 346 786 новых пациентов.
Рост количества заболевших в стране продолжается с середины февраля. За несколько недель число пациентов увеличилось до 2,5 млн. Сильнее всего от COVID-19 пострадал штат Махараштра: за сутки там зафиксировали 66,8 тыс. случаев.
В этот же день в стране выявили новый тип коронавируса с двойной мутацией.
Индия находится на втором месте в мире по количеству заболевших COVID-19.
Российский препарат «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. Препарат разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года. Он стал первой в России и в мире вакциной от этого вируса.