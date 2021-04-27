Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
1635 лет назад взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС
10Животные Чернобыля
00:40 (мск), источник: Известия

Индия получит «Спутник V» на фоне тяжелой ситуации с COVID-19

Индия, где сложилась тяжелая ситуация с коронавирусной инфекцией, получит российскую вакцину «Спутник V». Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в интервью CNN.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Безусловно, первые дозы поступят 1 мая», — сказал он, отвечая на вопрос о предоставлении Индии российской вакцины.

12 апреля Индия одобрила применение вакцины «Спутник V».

25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страну потряс «коронавирусный шторм», отметив, что в Нью-Дели в течение четырех дней подряд каждые четыре минуты умирали люди от COVID-19.
Читайте также
Больницы переполнены, крематории перегружены: как выглядит страшная волна Covid-19 в Индии

26 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в РФ обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Индии. Он не исключил проведение в ближайшие дни оперативных контактов между руководством России и Индии.

24 апреля в Индии был зафиксирован антирекорд по числу заболевших за сутки людей — он достиг 346 786 новых пациентов.

Рост количества заболевших в стране продолжается с середины февраля. За несколько недель число пациентов увеличилось до 2,5 млн. Сильнее всего от COVID-19 пострадал штат Махараштра: за сутки там зафиксировали 66,8 тыс. случаев.

В этот же день в стране выявили новый тип коронавируса с двойной мутацией.

Индия находится на втором месте в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российский препарат «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. Препарат разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года. Он стал первой в России и в мире вакциной от этого вируса.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Приближение конца: нефти пообещали $10 за баррель
«Радиация имеет вкус»: чернобыльская катастрофа глазами очевидцев
Голикова объяснила порядок начисления зарплат в майские выходные
Банки будут подключать карты «Мир» к платежной системе Apple Pay
В рейтинге самых устойчивых к COVID стран впервые сменился лидер
Актриса Светлана Светличная госпитализирована в Москве
Премьер Чехии поспорил о двух версиях взрыва во Врбетице
Климатические изменения сместили земную ось
«Потепления не будет вообще»: Москву ждет холодный май
Авто
General Motors везет в Россию две дорогие новинки Внедорожники планируется вывести на рынок летом
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
В Нидерландах выпустили бюллетени как обои (видео)
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Дети
Валерий Меладзе впервые опубликовал фото новорожденной дочки Кадр растрогал поклонников артиста
Леди
Робби, Уизерспун, Зендая: звезды блистали на «Оскаре» Голливудские знаменитости блистали на красной дорожке главной кинопремии года
Новости партнеров
Автомобиль Мишустина на трассе попал в аварию
Какой должна быть Россия: расскажи свое мнение, пройди опрос
Началась регистрация участников "Диктанта Победы" "Единой России"
США планируют нанести удар в самую беззащитную точку РФ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь