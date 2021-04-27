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06:18 (мск), источник: ТАСС

В Госдепе назвали минские соглашения основой для урегулирования конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают минские соглашения и считают их основой для дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом сообщил в понедельник ТАСС представитель Госдепартамента США в ответ на просьбу прокомментировать высказывания украинского президента Владимира Зеленского о внесении изменений в существующие договоренности.

Источник: Reuters

«Мы продолжаем поддерживать минские соглашения как основу для дипломатического урегулирования спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины. Для того чтобы эта основа принесла успех, Россия должна выполнить все обязательства, которые взяла на себя в соответствии с данными соглашениями, а также добросовестно работать над прекращением конфликта в Восточной Украине. Мы продолжим использовать возможности и пользоваться как рычагом влияния американской деятельностью в отношении украинско-российской конфликтной дипломатии, однако Россия должна отказаться от своей непримиримой позиции», — утверждал собеседник агентства.

При этом в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не пояснила, собираются ли Соединенные Штаты предпринять попытку присоединиться к процессу урегулирования конфликта на востоке Украине в «нормандском формате».

Ей был задан вопрос о том, готова ли нынешняя американская администрация играть более активную роль в процессе урегулирования в Донбассе, и если да, то в каком качестве. Псаки также попросили прокомментировать призыв Зеленского к включению США в «нормандский формат».

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«Я бы, разумеется, переадресовала вас в Госдепартамент США. Он, вероятно, является тем ведомством, которому уместнее всего говорить о нашем взаимодействии и переговорах», — ответила официальный представитель американского лидера.

Зеленский заявил в опубликованном в понедельник интервью газете Financial Times, что считает необходимым внести изменения в минские соглашения и увеличить число участников переговоров в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина и Франция), добавив к ним США, Великобританию и Канаду.

Представители украинских властей ранее неоднократно говорили, что не планируют вести диалог с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и намерены обсуждать урегулирование конфликта в Донбассе только с Россией. В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Зеленский должен обсуждать урегулирование конфликта с руководителями ДНР и ЛНР, а уже потом беседовать по этим вопросам с любой третьей страной.

«Нормандский формат» существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялось еще пять встреч на высшем уровне, последняя — 9 декабря 2019 года в Париже.

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