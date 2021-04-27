Украина планирует начать использование новейших ядерных реакторов

«Владимир Зеленский отметил, что наша страна планирует перейти к использованию новейших ядерных реакторов, в том числе малых модульных реакторов SMR-160, поскольку имеет цель — локализовать технологическое производство для SMR-160 в Украине», — говорится в сообщении пресс-службы офиса украинского лидера.
Также Зеленский отметил, что Украина работает над развитием атомной отрасли для обеспечения энергетической безопасности и «синхронизации национальной энергетической системы с энергосистемой Евросоюза».
Встреча Зеленского и Гросси состоялась в 35-ю годовщину со дня аварии на Чернобыльской АЭС.
В сентябре прошлого года экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев предупредил, что ситуация в атомной энергетике Украины находится в удручающем состоянии и может привести к катастрофе.
По данным Ассоциации ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины, атомная отрасль страны находится в угрожающем состоянии, а крупнейший поставщик электроэнергии в стране НАЕК «Энергоатом» испытывает растущую нехватку финансов для обеспечения безопасной эксплуатации и закупок ядерного топлива.