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03:11 (мск), источник: Известия

Австрия и РФ обсуждают возможность восстановления регулярного авиасообщения

Москва и Вена ведут переговоры по поводу восстановления регулярного авиасообщения. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

Источник: Известия

«Переговоры на этот счет идут в предметном ключе. Уже согласовано выполнение нерегулярных авиаперевозок до конца октября на взаимной основе с частотой до 14 рейсов в неделю. Возможность восстановления регулярного авиасообщения также обсуждается, причем по инициативе наших партнеров», — заявил дипломат «Известиям».

Тем не менее он подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от динамики ситуации с коронавирусом в наших странах.

По мере ее улучшения потребность во взаимных поездках, как деловых, так и туристических, будет только возрастать.

«На данный момент австрийской стороной приостановлена выдача большинства категорий виз. Действующие правила въезда в страну можно уточнить в посольстве Австрии в Москве. Ожидаем, что по мере затихания пандемии возобновится деятельность консульского отдела австрийской дипмиссии в полном объеме», — добавил Дмитрий Любинский.

В интервью «Известиям» дипломат также рассказал об интересе к «Спутнику V» в Австрии, будущем энергетического сотрудничества наших стран после перехода Европы к зеленой экономике и способностях Вены сохранить дружеские отношения с Москвой в период, когда Запад усиливает давление на РФ.

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