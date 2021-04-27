Австрия и РФ обсуждают возможность восстановления регулярного авиасообщения

«Переговоры на этот счет идут в предметном ключе. Уже согласовано выполнение нерегулярных авиаперевозок до конца октября на взаимной основе с частотой до 14 рейсов в неделю. Возможность восстановления регулярного авиасообщения также обсуждается, причем по инициативе наших партнеров», — заявил дипломат «Известиям».
Тем не менее он подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от динамики ситуации с коронавирусом в наших странах.
По мере ее улучшения потребность во взаимных поездках, как деловых, так и туристических, будет только возрастать.
«На данный момент австрийской стороной приостановлена выдача большинства категорий виз. Действующие правила въезда в страну можно уточнить в посольстве Австрии в Москве. Ожидаем, что по мере затихания пандемии возобновится деятельность консульского отдела австрийской дипмиссии в полном объеме», — добавил Дмитрий Любинский.
В интервью «Известиям» дипломат также рассказал об интересе к «Спутнику V» в Австрии, будущем энергетического сотрудничества наших стран после перехода Европы к зеленой экономике и способностях Вены сохранить дружеские отношения с Москвой в период, когда Запад усиливает давление на РФ.