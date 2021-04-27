03:46 (мск), источник: РБК
США решили поделиться с другими странами 60 млн доз вакцины AstraZeneca
Соединенные Штаты выделят другим странам миллионы доз вакцины от коронавируса от
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«США выделят другим странам 60 миллионов доз AstraZeneca», — написал он, добавив, что вакцины передадут по мере их поступления. Он не уточнил, когда именно это произойдет и в какие страны Вашингтон отправит препарат.
Кроме этого, в стране одобрены три других препарата, и Соединенные Штаты не испытывают необходимости в использовании вакцины AstraZeneca в «в следующие несколько месяцев», поэтому Вашингтон рассматривает вариант передачи препарата другим странам, заявил координатор Белого дома по реагированию на коронавирус Джефф Зиентс.
По словам Зиентса, около 10 млн доз вакцины AstraZeneca готовы к использованию и должны пройти окончательную проверку FDA, вероятно, в ближайшие несколько недель. Еще около 50 млн доз находятся «на различных стадиях производства» и могут быть готовы к отправке в мае и июне, куда именно, пока окончательно не решено.
Дозы вакцины AstraZeneca в США были произведены на заводе Emergent BioSolutions в Балтиморе. Регулирующие органы усилили контроль над предприятием после того, как там создали неудачные партии препарата от Johnson & Johnson. Сейчас
В январе AstraZeneca предупредила Евросоюз, что не сможет выполнить свои обязательства по контракту на поставку препарата. Как писала Politico, к концу первого квартала компания поставила в европейские страны 30 млн доз вместо 100 млн, оговоренных в соглашении. Во втором квартале, по прогнозу AstraZeneca, она поставит в Евросоюз около 70 млн доз, а не 300 млн.
26 апреля Еврокомиссия сообщила, что подала против компании судебный иск. Как заявили в Брюсселе, AstraZeneca «не смогла разработать надежную стратегию для обеспечения своевременной доставки доз». В компании претензии назвали необоснованными.
В апреле представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалери подтвердил связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и тромбозами. Ранее страны приостанавливали его применение
Также EMA потребовало включить риск возникновения тромбов в список редких побочных эффектов препарата, однако признало, что пользы от вакцины намного больше, чем рисков.