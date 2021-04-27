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07:52 (мск), источник: Известия

Шесть кораблей и подводных лодок заложат в России ко Дню Победы

Российские корабелы заложат шесть кораблей и подводных лодок ко Дню Победы. Об этом сообщил во вторник, 27 апреля, ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

Источник: РИА "Новости"

«В начале мая будут заложены два атомных подводных ракетных крейсера стратегического назначения проекта 955А “Борей-А”, два корвета проекта 20380, две подводные лодки проекта 636.3», — заявил собеседник информагентства.

Он добавил, что два подводных крейсера стратегического назначения заложат на «Севмаше», два корвета — на Амурском судостроительном заводе, а также две подлодки проекта «Варшавянка» — на «Адмиралтейских верфях».

Все перечисленные предприятия входят в систему Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

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На «Севмаше» будут заложены подводные крейсеры «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». На «Адмиралтейских верфях» — субмарины «Можайск» и «Якутск». Подготавливаемые к закладке корветы пока не получили своих имен.

Точные даты закладки неизвестны. В пресс-службах ОСК и подведомственных предприятий не прокомментировали эту инициативу.

26 апреля прошла генеральная репетиция воздушной части парада Победы прошла над Алабино. Впервые в параде 9 мая над Красной площадью пролетят тяжелые транспортники Ми-26, после них пойдет строй Ми-8 и Ми-35. Колонну возглавит ракетоносец Ту-160, его сопроводят боевые «сушки». В конце выступит группа «Стрижей» и «Русских витязей» — традиционно они окрасят небо в цвета российского триколора.

Во время загрузки произошла ошибка.
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