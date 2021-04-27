Шесть кораблей и подводных лодок заложат в России ко Дню Победы

«В начале мая будут заложены два атомных подводных ракетных крейсера стратегического назначения проекта 955А “Борей-А”, два корвета проекта 20380, две подводные лодки проекта 636.3», — заявил собеседник информагентства.
Все перечисленные предприятия входят в систему Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
На «Севмаше» будут заложены подводные крейсеры «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». На «Адмиралтейских верфях» — субмарины «Можайск» и «Якутск». Подготавливаемые к закладке корветы пока не получили своих имен.
Точные даты закладки неизвестны. В пресс-службах ОСК и подведомственных предприятий не прокомментировали эту инициативу.
26 апреля прошла генеральная репетиция воздушной части парада Победы прошла над Алабино. Впервые в параде 9 мая над Красной площадью пролетят тяжелые транспортники Ми-26, после них пойдет строй Ми-8 и Ми-35. Колонну возглавит ракетоносец Ту-160, его сопроводят боевые «сушки». В конце выступит группа «Стрижей» и «Русских витязей» — традиционно они окрасят небо в цвета российского триколора.