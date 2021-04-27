Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 27 апреляАпрельская революция в Афганистане, крупнейшая катастрофа на речном транспорте, подписание Петром I указа о приглашении иностранцев на поселение в Россию и другие события
Фоторепортажи
20Тяжелый атом: что происходит в зоне отчуждения
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
04:20 (мск), источник: Известия

Госдума ужесточит наказание за пьяное вождение до июня

Госдума в мае в приоритетном порядке рассмотрит законопроект правительства об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, выяснили «Известия». Причем принять его могут до конца весенней сессии.

Источник: Известия

Документ предполагает, что максимальный штраф за повторное пьяное вождение повысится с 300 тыс. до 500 тыс. рублей, кроме того, суд сможет назначить наказание в виде лишения свободы не на два года, а на три.

Положительное заключение на законопроект, как выяснили «Известия», уже дало правовое управление Госдумы.

«Замечаний концептуального характера по проекту не имеется, замечания юридико-технического характера переданы в комитет в рабочем порядке», — говорится в заключении, которое имеется в распоряжении «Известий».

Читайте также
Требования к пунктам ТО смягчат новым приказом Минтранса

По информации «Известий», Госдума готовится рассмотреть законопроект через неделю после майских праздников, а до конца весенней сессии он может быть принят.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов отметил, что идея ужесточения наказания появилась достаточно давно. По его словам, она может оказаться достаточно эффективной, так как свои результаты уже дало усиление наказания для пьяных водителей, по вине которых погибали люди. В 2020 году в таких ДТП пострадали 19 044 человека. По сравнению с 2018 годом снижение составило 7,7%, тогда за год пострадали 20 629 человек.

Погибли в 2020 году 4064 человека, что сопоставимо с 2019 годом — 4050 человек. По сравнению с 2018 годом — снижение на 5,4% (было 4296 погибших). Дмитрий Фетисов убежден, что новые нормы найдут поддержку у населения и прибавят порядка на дорогах.

Во время загрузки произошла ошибка.
 За руль — сел: наказание для пьяных водителей хотят ужесточить до июня
Апрельские вирусы: ждать ли всплеска заболеваемости COVID-19 в Москве
Голикова объяснила порядок начисления зарплат в майские выходные
Украина планирует использовать новейшие ядерные реакторы
Россия готова рассмотреть проект о денонсации ДОН
Климатические изменения сместили земную ось
«Потепления не будет вообще»: Москву ждет холодный май
В Турции вводится полный локдаун до 17 мая
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Особенности теплого периода: готовимся встречать жару
Популярные темы на «Детях»
Оскар 290
Муж уехал работать в другой город, мы с дочкой живем одни 256
Багаж знаний 213
Как Вам новая инициатива? 97
Леди
Робби, Уизерспун, Зендая: звезды блистали на «Оскаре» Голливудские знаменитости блистали на красной дорожке главной кинопремии года
Дом
Как выглядит крохотная квартира для сдачи в аренду (фото)
7 потрясающих обновлений интерьера с плиткой-самоклейкой
6 советов для удобного и красивого освещения ванной комнаты
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь