Госдума ужесточит наказание за пьяное вождение до июня

Документ предполагает, что максимальный штраф за повторное пьяное вождение повысится с 300 тыс. до 500 тыс. рублей, кроме того, суд сможет назначить наказание в виде лишения свободы не на два года, а на три.
Положительное заключение на законопроект, как выяснили «Известия», уже дало правовое управление Госдумы.
«Замечаний концептуального характера по проекту не имеется, замечания юридико-технического характера переданы в комитет в рабочем порядке», — говорится в заключении, которое имеется в распоряжении «Известий».
По информации «Известий», Госдума готовится рассмотреть законопроект через неделю после майских праздников, а до конца весенней сессии он может быть принят.
Политтехнолог Дмитрий Фетисов отметил, что идея ужесточения наказания появилась достаточно давно. По его словам, она может оказаться достаточно эффективной, так как свои результаты уже дало усиление наказания для пьяных водителей, по вине которых погибали люди. В 2020 году в таких ДТП пострадали 19 044 человека. По сравнению с 2018 годом снижение составило 7,7%, тогда за год пострадали 20 629 человек.
Погибли в 2020 году 4064 человека, что сопоставимо с 2019 годом — 4050 человек. По сравнению с 2018 годом — снижение на 5,4% (было 4296 погибших). Дмитрий Фетисов убежден, что новые нормы найдут поддержку у населения и прибавят порядка на дорогах.