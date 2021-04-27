Нацразведка США создает центр по борьбе с внешним влиянием

Официальный представитель аппарата главы нацразведки заявил, что данные меры принимаются «в свете меняющихся угроз и в поддержку нарастающих требований [американской] политики и конгресса» США.
Центр по борьбе со злонамеренным иностранным влиянием прогнозируется создать «в максимально сжатые сроки», рассказал чиновник. Он не уточнил, когда именно заработает новая структура. Ее бюджет также не раскрывается.
Образование центра предусматривалось принятым ранее в США законодательством об ассигнованиях на нужды разведки. Согласно ему, в состав центра обязательно должны были войти аналитики изо всех американских разведывательных ведомств.
Предполагалось, что новая структура будет сводить воедино все данные о потенциальных зарубежных операциях по влиянию на политическую жизнь в США, а также вырабатывать «надлежащие оценки» для руководства страны. Также новое законодательство обязывало разведку США концентрировать внимание на Иране, Китае, КНДР и России.
Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс считается координатором деятельности всех 18 американских разведывательных ведомств.
13 января директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина назвал Россию игроком номер один в попытке вмешаться в американские выборы. Он высказывал уверенность в том, что в этом были также задействованы Китай и Иран.