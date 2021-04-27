Бразильский регулятор не разрешил импорт «Спутника V»

«Хочу подчеркнуть, что это решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что нам удалось проанализировать на сегодняшний день», — сообщил на заседании глава Anvisa Антониу Барра Торрес (цитата по ТАСС). Агентство требует для разрешения предоставить «недостающую информацию».
Вместе с тем министерство науки Бразилии признало «Спутник V» безопасной. Ведомство одобрило производство российского препарата на территории страны.
Власти Бразилии ранее уже дважды приостанавливали регистрацию «Спутника V». Минздрав США в марте рассказывал, что он убеждал власти Бразилии не покупать российские вакцины. 13 марта Минздрав Бразилии сообщил о подписании контракта на покупку «Спутника V».
«Спутник V» был зарегистрирован в России в августе 2020 года. Применение российской вакцины одобрено в 61 стране.