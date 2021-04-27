Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
39Объявлены победители конкурса All About Photo Awards 2021
18«Поехали!»
06:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Бразильский регулятор не разрешил импорт «Спутника V»

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии Anvisa отклонило заявку на импорт и использование вакцины «Спутник V». Решение одобрили все члены правления регулятора. Ранее сегодня Миннауки Бразилии одобрило производство российского препарата на территории страны.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

«Хочу подчеркнуть, что это решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что нам удалось проанализировать на сегодняшний день», — сообщил на заседании глава Anvisa Антониу Барра Торрес (цитата по ТАСС). Агентство требует для разрешения предоставить «недостающую информацию».

Вместе с тем министерство науки Бразилии признало «Спутник V» безопасной. Ведомство одобрило производство российского препарата на территории страны.

Власти Бразилии ранее уже дважды приостанавливали регистрацию «Спутника V». Минздрав США в марте рассказывал, что он убеждал власти Бразилии не покупать российские вакцины. 13 марта Минздрав Бразилии сообщил о подписании контракта на покупку «Спутника V».

«Спутник V» был зарегистрирован в России в августе 2020 года. Применение российской вакцины одобрено в 61 стране.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В России появилось 3 миллиона финансовых наркоманов
Власти запретят вывоз бензина
Госдеп заявил о поддержке минских соглашений
Счетная палата заявила о неэффективности Корпорации МСП
Россия готова рассмотреть проект о денонсации ДОН
Украина планирует использовать новейшие ядерные реакторы
Госдума ужесточит наказание за пьяное вождение до июня
Климатические изменения сместили земную ось
Hi-Tech
В космосе нашли гигантское «бриллиантовое ожерелье» Что это?
Кино
Зудина, Снигирь с Цыгановым, Высоцкая с мужем на «Нике 2021» Церемония вручения престижной российской кинопремии состоялась при участии крупнейших звезд
Новости партнеров
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Дети
Валерий Меладзе впервые опубликовал фото новорожденной дочки Кадр растрогал поклонников артиста
Леди
Робби, Уизерспун, Зендая: звезды блистали на «Оскаре» Голливудские знаменитости блистали на красной дорожке главной кинопремии года
Дом
Как выглядит крохотная квартира для сдачи в аренду (фото)
7 потрясающих обновлений интерьера с плиткой-самоклейкой
6 советов для удобного и красивого освещения ванной комнаты
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь