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09:48 (мск), источник: ТАСС

Продажу алкоголя запретили в столице Тувы с 1 по 10 мая

ТАСС, 27 апреля. Власти Кызыла ввели запрет на розничную продажу алкоголя в период с 1 по 10 мая. Об этом говорится в сообщении мэрии города.

Источник: РИА "Новости"

«Запретить в период времени с 1-го по 10 мая 2021 года розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива во всех торговых точках (кроме услуг общественного питания) города Кызыл», — говорится в сообщении.

При этом руководителям предприятий общепита рекомендовано не продавать алкоголь.

Участвующим в праздничных мероприятиях, посвященных Дню весны и труда и Дню Победы, запрещено приносить с собой алкогольные напитки.

Это не первый запрет на продажу алкоголя вводимый в городе. Так, в этом году мэрия вводила запрет на розничную продажу алкоголя 8 марта. В прошлом году аналогичный запрет в Кызыле действовал в период самоизоляции.

Во время загрузки произошла ошибка.
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