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09:42 (мск), источник: Ведомости

Объявленный в Турции локдаун не затронет туристов

Действия введенных в Турции с 29 апреля до 17 мая ограничений не будет распространяться на туристов из других стран, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на турецкий МВД.

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Источник: РИА "Новости"

«Освобождение от ограничений комендантского часа распространяется на иностранцев, которые находятся в нашей стране временно в рамках туристической деятельности. Иностранцы, имеющие вид на жительство, подпадают под действие комендантского часа», — сообщает ведомство.

Отмечается, что во время локдауна продуктовые магазины, рынки будут работать с 10.00 до 17.00 с понедельника по субботу. Люди смогут посещать их только пешком. Будут также работать дежурные аптеки. Кафе и рестораны будут работать только на вынос и на доставку. Рестораны отелей будут обслуживать только проживающих в них людей.

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26 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране национального локдауна. В частности, все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны полиции, в республике будут закрыты, а междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению.

По данным на 16 апреля, в Турции был зарегистрирован суточный рекорд по приросту заболевших — 63 082, 21 апреля был зарегистрирован максимум смертей за сутки — 362.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие и танзанийские аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня.

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