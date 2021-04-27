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12:09 (мск), источник: Газета.Ру

Минпросвещения обнаружило возмутивший Путина учебник истории

Учебник по истории, на который пожаловался президент России Владимир Путин из-за отсутствия в нем важных моментов Великой Отечественной войны, используется в колледжах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

Источник: РИА "Новости"

Там отметили, что речь идет об учебнике «История России и мира» для 11-го класса под редакцией О. Волобуева. Книгу удалось найти в результате проверки, она была выпущена в 2013 году. В учебнике слабо отражены события Сталинградской битвы.

«По мнению экспертов, в настоящее время в организациях среднего профессионального образования и профобучения, в отличие от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы», — говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что в тех учебниках, которые используются в школах, каких-либо ошибок выявить не удалось.

Президент России Владимир Путин 21 апреля в ходе ежегодного послания Федеральному собранию возмутился содержанием учебников по истории, где отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве. По его словам, удивительно, что издатели и авторы школьных материалов не включают в них такое важное событие в истории страны.

Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что ведомство собирается провести проверку содержания школьных учебников по истории.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что беглая проверка действующих учебников показала, что издания с искажением истории отсутствуют.

Сталинградская битва — одно из важнейших генеральных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн. Битва окончилась 2 февраля 1943 года победой Вооруженных сил СССР.

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