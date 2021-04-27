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13:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль: решение о кешбэке не распространяется на уже приобретенные детские путевки

Решение по возмещению стоимости детских путевок не распространяется на уже приобретенные, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сказал, что не знает, возможно ли вернуть часть средств за купленные детские туры, так как это зависит от условий договора. Программу кешбэка в размере 50% за отдых в детских лагерях анонсировал Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля, конкретная дата запуска еще не объявлена.

Источник: РИА "Новости"

«Нет, об этом сейчас речи не идет. И об этом президент не говорил. Обратной силы это решение не имеет», — ответил Песков во время пресс-колла на вопрос, смогут ли родители, уже оплатившие летний отдых детей, вернуть деньги.

Он отметил, что, если люди будут пытаться вернуть деньги за ранее приобретенные путевки и оформить заново с кешбэком, правительство обратит внимание на эту ситуацию.
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«Если возникнет такая ситуация, то правительство обратит на это внимание. Я не знаю, какое может быть в данном случае решение. Я не знаю, возможен ли возврат денег за эти путевки, которые уже приобретены. Это все нужно смотреть на условия тех договоров, которые были подписаны», — сказал Дмитрий Песков.

26 апреля вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что на программу кешбэка за отдых в детских лагерях планируется выделить 5 млрд руб., компенсацию могут получить 357 тыс. детей.

В Ростуризме сообщили «Ъ», что продажу путевок предварительно планируется начать после 20 мая. После анонсирования программы продажи путевок остановились, а родители, уже оплатившие летний отдых детей, просят вернуть деньги.

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