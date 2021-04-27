13:09 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль: решение о кешбэке не распространяется на уже приобретенные детские путевки
Решение по возмещению стоимости детских путевок не распространяется на уже приобретенные, сообщил
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«Нет, об этом сейчас речи не идет. И об этом президент не говорил. Обратной силы это решение не имеет», — ответил Песков во время
«Если возникнет такая ситуация, то правительство обратит на это внимание. Я не знаю, какое может быть в данном случае решение. Я не знаю, возможен ли возврат денег за эти путевки, которые уже приобретены. Это все нужно смотреть на условия тех договоров, которые были подписаны», — сказал Дмитрий Песков.
26 апреля
В Ростуризме сообщили «Ъ», что продажу путевок предварительно планируется начать после 20 мая. После анонсирования программы продажи путевок остановились, а родители, уже оплатившие летний отдых детей, просят вернуть деньги.