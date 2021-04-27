19:57 (мск), источник: Известия
В Кремле прокомментировали отказ регулятора Бразилии от «Спутника V»
РФ продолжит поддерживать контакты по российской вакцине от коронавируса «Спутник V» с Бразилией. Об этом заявил во вторник, 27 апреля,
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Он отметил, что, если бразильской стороне не хватает
При этом Песков указал на то, что данных об эффективности российской вакцины много. «Опыт уже очень большой. Уже образовалась big data, которая свидетельствует о том, что это самая эффективная вакцина в мире и самая надежная», — подчеркнул он.
26 апреля Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не дало разрешения на импорт и использование «Спутника V». Решение было одобрено единогласно всеми членами правления регулятора.
Начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес отметил, что одним из критических моментов стало присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса.
При этом эксперты министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии признали «Спутник V» безопасным и одобрили его коммерческий выпуск на территории государства.
Разработчики российской вакцины не исключили, что отказ Anvisa от разрешения на ввоз в страну «Спутника V» имеет политические причины. Там напомнили, что в прошлом году США пытались воспрепятствовать приобретению Бразилией российской вакцины в рамках общих усилий Вашингтона по противодействию «дурному влиянию» на страны Северной и Южной Америки.
Российский препарат «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. «Спутник V» был зарегистрирован в августе прошлого года. Он стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса.