13:52 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль: Путин не может обсуждать с Зеленским конфликт в Донбассе
Президент России Владимир Путин может обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским только двусторонние отношения, а не конфликт на
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«Такой диалог (президентов России и Украины.— “Ъ”) может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть такой диалог не может осуществляться исходя из цели поиска урегулирования конфликта на
«Россия не является стороной этого конфликта, и в Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть реализация положений минского комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями и руководством двух самопровозглашенных республик», — сказал
20 апреля на фоне обострения ситуации в Донбассе Зеленский пригласил Владимира Путина на переговоры в «любой точке украинского Донбасса, где идет война». В ответ Путин заявил, что готов принять президента Украины в Москве, но только если он намерен обсуждать