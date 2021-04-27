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13:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль: Путин не может обсуждать с Зеленским конфликт в Донбассе

Президент России Владимир Путин может обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским только двусторонние отношения, а не конфликт на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что единственным правильным шагом для Киева является прямой диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР и выполнение минских соглашений.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Такой диалог (президентов России и Украины.— “Ъ”) может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть такой диалог не может осуществляться исходя из цели поиска урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», — сказал Песков во время пресс-колла. По его словам, предмет обсуждения зависит от того, как в Киеве понимают суть двусторонних отношений, их предтечу и будущее. Он отметил, что Владимир Путин неоднократно говорил о заинтересованности «в налаживании и продолжении добрых отношений со всеми странами и особенно с нашими соседями».

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«Россия не является стороной этого конфликта, и в Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть реализация положений минского комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями и руководством двух самопровозглашенных республик», — сказал пресс-секретарь. Он сообщил, что Киев пока не предлагал альтернативные Москве площадки для проведения встречи президентов.

20 апреля на фоне обострения ситуации в Донбассе Зеленский пригласил Владимира Путина на переговоры в «любой точке украинского Донбасса, где идет война». В ответ Путин заявил, что готов принять президента Украины в Москве, но только если он намерен обсуждать российско-украинские отношения. 26 апреля Владимир Зеленский поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи.

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