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16:25 (мск), источник: РБК

Власти поручили оценить возможность возобновления рейсов в страны ЕС

Ведомства представят оценки возможности запуска авиарейсов в страны Евросоюза и за его пределы. Это требуется для анализа ситуации, а решения могут приниматься на основе оценки эпидемиологической обстановки, говорят источники РБК.

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Источник: Reuters

Роспотребнадзор, Росавиация и МИД к 11 мая представят оценки возможности восстановления авиасообщения с рядом государств с учетом складывающейся в них эпидемиологической обстановки.

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Об этом говорится в поручении вице-премьера и председателя оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 Татьяны Голиковой, которая рассмотрела соответствующее предложение Роспотребнадзора. Документ был опубликован в Telegram-канале «Майский указ».

Подлинность документа подтвердил источник РБК, близкий к одному из профильных ведомств. По его словам, это «рамочный документ для анализа ситуации, а конкретные решения могут приниматься только на основе оценки эпидемиологической обстановки». Таких поручение было уже много, но большинство зарубежных направлений до сих пор закрыты, добавил источник РБК в одной из российских авиакомпаний.

Рассмотреть возможность открытия полетов в эти страны — пожелание авиаотрасли, сказал РБК источник, близкий к оперативному штабу. Но, по его словам, пока нет речи о возобновлении таких международных перелетов.

В соответствии с поручением Росавиация, Роспотребнадзор и МИД должны представить в правительство оценки возможности запуска на взаимной основе регулярных авиарейсов в ряд стран Евросоюза:

  • Австрию;
  • Болгарию;
  • Данию;
  • Ирландию;
  • Италию;
  • Кипр;
  • Люксембург;
  • Мальту;
  • Польшу;
  • Португалию

Кроме того, поручено проработать возможность возобновления полетов в:

  • Доминиканскую Республику;
  • Израиль;
  • Иорданию;
  • Исландию;
  • Маврикий;
  • Марокко;
  • Мексику;
  • Молдавию;
  • Саудовскую Аравию;
  • Тунис

Одновременно ведомствам поручено оценить возможность увелиить число рейсов в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грецию, Египет, Индию, Казахстан, Катар, Киргизию, на Кубу и Мальдивы, в ОАЭ, Южную Корею, Сербию, Таджикистан, Узбекистан, Финляндию, Швейцарию и Японию.

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При этом будет рассмотрена возможность расширения списка аэропортов России, откуда разрешено выполнять рейсы за границу, за счет включения аэропортов Брянска, Нижнекамска, Магнитогорска, Омска, Сыктывкара, Челябинска, Улан-Удэ и Ульяновска.

Представители Голиковой, Росавиации и Минтранса отказались от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу МИДа, аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково, а также в авиакомпании S7, «Уральские авиалинии», Utair, Red Wings, Smartavia, «ИрАэро». Представитель «Аэрофлота» от комментариев отказался.

Международное авиасообщение России с другими странами было приостановлено с 27 марта 2020 года для предотвращения распространения COVID-19. Постепенное снятие ограничений началось прошлым летом. Первые рейсы из России были запущены в Турцию, Великобританию и Танзанию, затем в список открытых стран были включены Киргизия, Белоруссия, Казахстан и Южная Корея.

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В этом году появилась возможность вылететь в Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, а затем в Грецию и Сингапур, а также в Армению и Азербайджан. В то же время авиасообщение с Великобританией было приостановлено из-за угрозы распространения нового британского штамма коронавируса. Сейчас россиянам можно посещать 29 стран.

В апреле 2021 года президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси договорились о возобновлении полетов в аэропорты курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх. В то же время авиасообщение между Россией и Танзанией вплоть до 1 июня полностью прекращено, а с Турцией ограничено двумя рейсами «Аэрофлота» и Turkish Airlines между Москвой и Стамбулом в неделю.


Въезд в большинство стран Евросоюза для российских туристов пока полностью закрыт или ограничен в связи с необходимостью пройти по прибытии продолжительный карантин. 26 апреля Министерство туризма Кипра объявило, что с 10 мая россиян, прошедших вакцинацию от COVID-19, будут пускать на остров без ПЦР-тестов и необходимости отбывать карантин.

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