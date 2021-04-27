Власти поручили оценить возможность возобновления рейсов в страны ЕС

Роспотребнадзор, Росавиация и МИД к 11 мая представят оценки возможности восстановления авиасообщения с рядом государств с учетом складывающейся в них эпидемиологической обстановки.
Об этом говорится в поручении вице-премьера и председателя оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 Татьяны Голиковой, которая рассмотрела соответствующее предложение Роспотребнадзора. Документ был опубликован в Telegram-канале «Майский указ».
Подлинность документа подтвердил источник РБК, близкий к одному из профильных ведомств. По его словам, это «рамочный документ для анализа ситуации, а конкретные решения могут приниматься только на основе оценки эпидемиологической обстановки». Таких поручение было уже много, но большинство зарубежных направлений до сих пор закрыты, добавил источник РБК в одной из российских авиакомпаний.
Рассмотреть возможность открытия полетов в эти страны — пожелание авиаотрасли, сказал РБК источник, близкий к оперативному штабу. Но, по его словам, пока нет речи о возобновлении таких международных перелетов.
В соответствии с поручением Росавиация, Роспотребнадзор и МИД должны представить в правительство оценки возможности запуска на взаимной основе регулярных авиарейсов в ряд стран Евросоюза:
- Австрию;
- Болгарию;
- Данию;
- Ирландию;
- Италию;
- Кипр;
- Люксембург;
- Мальту;
- Польшу;
- Португалию
Кроме того, поручено проработать возможность возобновления полетов в:
- Доминиканскую Республику;
- Израиль;
- Иорданию;
- Исландию;
- Маврикий;
- Марокко;
- Мексику;
- Молдавию;
- Саудовскую Аравию;
- Тунис
Одновременно ведомствам поручено оценить возможность увелиить число рейсов в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грецию, Египет, Индию, Казахстан, Катар, Киргизию, на Кубу и Мальдивы, в ОАЭ, Южную Корею, Сербию, Таджикистан, Узбекистан, Финляндию, Швейцарию и Японию.
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При этом будет рассмотрена возможность расширения списка аэропортов России, откуда разрешено выполнять рейсы за границу, за счет включения аэропортов Брянска, Нижнекамска, Магнитогорска, Омска, Сыктывкара, Челябинска, Улан-Удэ и Ульяновска.
Представители Голиковой, Росавиации и Минтранса отказались от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу МИДа, аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково, а также в авиакомпании S7, «Уральские авиалинии», Utair, Red Wings, Smartavia, «ИрАэро». Представитель «Аэрофлота» от комментариев отказался.
Международное авиасообщение России с другими странами было приостановлено с 27 марта 2020 года для предотвращения распространения COVID-19. Постепенное снятие ограничений началось прошлым летом. Первые рейсы из России были запущены в Турцию, Великобританию и Танзанию, затем в список открытых стран были включены Киргизия, Белоруссия, Казахстан и Южная Корея.
В этом году появилась возможность вылететь в Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, а затем в Грецию и Сингапур, а также в Армению и Азербайджан. В то же время авиасообщение с Великобританией было приостановлено из-за угрозы распространения нового британского штамма коронавируса. Сейчас россиянам можно посещать 29 стран.
В апреле 2021 года президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси договорились о возобновлении полетов в аэропорты курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх. В то же время авиасообщение между Россией и Танзанией вплоть до 1 июня полностью прекращено, а с Турцией ограничено двумя рейсами «Аэрофлота» и Turkish Airlines между Москвой и Стамбулом в неделю.
Въезд в большинство стран Евросоюза для российских туристов пока полностью закрыт или ограничен в связи с необходимостью пройти по прибытии продолжительный карантин. 26 апреля Министерство туризма Кипра объявило, что с 10 мая россиян, прошедших вакцинацию от COVID-19, будут пускать на остров без ПЦР-тестов и необходимости отбывать карантин.