Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 27 апреляАпрельская революция в Афганистане, крупнейшая катастрофа на речном транспорте, подписание Петром I указа о приглашении иностранцев на поселение в Россию и другие события
Фоторепортажи
20Тяжелый атом: что происходит в зоне отчуждения
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
14:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Автор учебника по истории ответил на критику Путина

Автор учебника по истории профессор Олег Волобуев заявил, что его учебник, который ранее раскритиковал президент России Владимир Путин, предусмотрен для повторения, а не изучения материала и поэтому в нем отсутствуют некоторые факты. Он подчеркнул, что для учебников повторительного курса предусмотрен другой объем.

Автор учебника по истории профессор Олег Волобуев заявил, что его учебник, который ранее раскритиковал президент России Владимир Путин, предусмотрен для повторения, а не изучения материала, и из-за краткости в нем отсутствуют некоторые факты. Ответ профессора публикует Telegram-канал «Подъем».

Новость
Минпросвещения проверит все учебники после критики Путина

«Речь идет о курсе “Россия в мире”. Он задумывался как обобщающий, а не как курс, где ученики впервые изучают те или иные темы, сюжеты, вопросы. Это курс повторительно-обобщающий для выпускных классов. Они это уже изучали в учебнике “История России”, где развернуто все дается», — объяснил профессор.

Он также подчеркнул, что для учебников повторительного курса предусмотрены другие объем и требования.

21 апреля во время ежегодного послания Федеральному собранию Владимир Путин выразил свое удивление касательно содержания некоторых российских учебников по истории. В частности, он упомянул, что видел учебник, в котором не было ни слова про Сталинградскую битву, что его возмутило.

 Назван способ купить квартиру с 30-процентной скидкой
Постоянные ЧП и хищения: что происходило на Чернобыльской АЭС до аварии?
Кремль: Путин не может обсуждать с Зеленским конфликт в Донбассе
Умер актер, сыгравший Абдуллу в «Белом солнце пустыни»
Счетная палата заявила о неэффективности Корпорации МСП
Палатки вместо заграницы: какой отдых ждет россиян этим летом
В Туркменистане учредили новый праздник — День алабая
Подмосковье засыпало «весенним» снегом (видео)
Авто
Какой неожиданный сюрприз преподнесли европейцам электромобили Аналитики выявили новую тенденцию впервые за несколько лет
Кино
Зудина, Снигирь с Цыгановым, Высоцкая с мужем на «Нике 2021» Церемония вручения престижной российской кинопремии состоялась при участии крупнейших звезд
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Кошка подбросила необычного котенка на порог: кем вырос усатый разбойник
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Gnezdo.ru
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Как сейчас живет сбежавший из РФ Дьяченко
Мария Порошина показала подросшую дочь от Куценко
Исторические факты, что не попали в учебники
Леди
Павла Прилучного после развода перестали узнавать поклонники Актер привел фанатов в недоумение внешним видом
Дом
Как выглядит крохотная квартира для сдачи в аренду (фото)
7 потрясающих обновлений интерьера с плиткой-самоклейкой
6 советов для удобного и красивого освещения ванной комнаты
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь