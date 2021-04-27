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15:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин призвал избегать «дешевого популизма» на выборах

Президент России Владимир Путин призвал парламентариев на предстоящих осенью выборах «избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма». Глава государства попросил «вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов». Он напомнил про «негативную практику» 90-х годов, когда избирателям обещали «все что ни попадя», из-за чего Россия до сих не может «расхлебаться с некоторыми вопросами».

Источник: РИА "Новости"

«Многие из вас и из ваших коллег, действующих депутатов разных уровней, планируют принять участие в предвыборной компании. Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики», — сказал Путин на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании, прошедшей в Таврическом дворце в День российского парламентаризма (цитата по «Интерфаксу»).

Глава государства призвал «избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма», напомнив, что это «вредно».

Мы говорим постоянно: надо избегать популизма. Но в практике, к сожалению, это продолжается. И к сожалению, мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе начала 90-х годов. Обещали все что ни попадя, все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей. Результат — до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами.
Владимир Путин
президент России

«Если обещать невозможное, это что означает? Это порождает ожидания, которым не суждено быть сбывшимися. Обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны. Раскачивать ее изнутри. Пожалуйста, не впадайте в ту ситуацию, с которой страна столкнулась в 90-е годы. Будьте ответственными по отношению к людям, честными», — призвал Владимир Путин.

Накануне председатель ЦИКа России Элла Памфилова сообщила Владимиру Путину, что за последние пять лет доверие россиян к выборам и избирательной системе существенно возросло. Памфилова считает российскую избирательную систему очень прозрачной, а наблюдательское сообщество — одним из самых сильных в мире.

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