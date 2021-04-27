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16:41 (мск), источник: ТАСС

Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Донбассу «с мощными игроками»

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать параллельно «нормандскому» новый формат переговоров по Донбассу «с мощными игроками». Такое заявление он сделал во вторник во время рабочей поездки в Херсонскую область.

Источник: Reuters
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«Это может быть расширение “нормандского формата” (Германия, Россия, Украина, Франция — прим. ТАСС), отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение», — цитирует Зеленского пресс-служба его офиса.

Ранее Зеленский неоднократно выражал желание привлечь США к переговорам по Донбассу. «Считаю, что привлечение другого государства к платформе переговоров, которое может привести нас к прекращению войны, — правильная и своевременная идея», — подчеркнул президент Украины, общаясь с журналистами во время поездки.

При этом глава украинского государства уточнил, что не намерен отказываться от минских соглашений, но считает необходимым обновить несколько пунктов. «Я считаю, что “Минск” должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать “Минск”. Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены», — сказал он. «Мы же с вами видим, что “Минск” не продвигает нас вперед, что на каждом его пункте постоянно есть те или иные торможения. Это говорит о том, что процесс несовершенный и несовременный» — заключил президент Украины.

Блокирование переговоров

Камнем преткновения для Украины на переговорах в Минске стал вопрос восстановления контроля на украинско-российском участке границы в Донбассе. Киев настаивает на том, что это необходимо сделать до того, как Украина перейдет к выполнению политической части минских договоренностей.

Такая позиция противоречит минским соглашениям, на неукоснительном выполнении которых настаивают республики Донбасса и РФ.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений предусматривает предоставление Донбассу особого статуса и проведение выборов на условиях, согласованных непосредственно с представителями этого региона. Только после проведения выборов и вступления в силу особого статуса на постоянной основе, как указано в соглашениях, Украине будет передан контроль над границей.

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